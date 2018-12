Tanjug | 31. decembar 2018. 08:39 > 11:23 |

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će Albanci pokušati da celu međunarodnu zajednicu dovedu do svršenog čina, Vulin je istakao da ništa nije slučajno.





Pročitajte još - Vulin: Zaustavite zlo velike Albanije







VULIN: MOND SE IZVINIO MAKRONU, "NIN" I "DANAS" NEĆE SRBIJI I VUČIĆU



Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je danas da se Mond izvinio predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, jer ga je uporedio sa Hitlerom, ali da se list "Danas" i nedeljnik "NIN" neće izviniti Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću za iznete uvrede.



"Da li će se 'Danas' ili 'NIN' izviniti Vučiću, jer ga porede sa Hitlerom, Pinočeom, a Srbiju sa Aušvicom? Neće, jer svoju mržnju smatraju legitimnim političkim stavom u kome je u borbi protiv Vučića sve dozvoljeno", ocenio je Vulin, saopštio je PS.







On napominje da se Mond izvinio Makronu, ali i Francuskoj, jer ne možete tako strašno uvrediti čoveka koji vodi zemlju, a da uvredu ne prenesete i na državu koju vodi.



"Mond je priznao grešku, naši širitelji mržnje to nikada neće uraditi, oni ne prave greške, oni mrze i vređaju svesno i namerno", poručio je Vulin.



Evropska unija, SAD - svi oni koji su priznali Kosovo mogu da zaustave širenje “velike Albanije“, tog velikog zla koje će zapaliti čitav region i čitav Balkan ili mogu da se prave kao da sada ne vide šta se dešava, ali onda je odgovornost samo na njima“, izjavio je za TV Most ministar odbrane Aleksandar Vulin.Gostujući u emisiji “Dan“, Vulin je rekao da “nije ništa novo za nas da se ''velika Albanija'' pravi, a ovo je sada već uvođenje u završne radove”."Svi Albanci, bez obzira da li su Šiptari sa Kosova ili su to Albanci iz Albanije, uvek su imali politički ''veliku Albaniju'', uvek su razmišljali na isti način i onako kako se formulisalo u Tirani i naravno kako je Tirani omogućeno od SAD i njihovih saveznika, ali ovo je sada već fizičko pravljenje ''velike Albanije''", rekao je Vulin.Podsetio je da je 1998. godine takođe bila otvorena granica između KiM i Albanije, ali zato što je u Albaniji izbila pobuna zato što su povučene ogromne količine naoružanja koje su "eto tako slučajno opljačkane i naravno završile u rukama OVK"."Nije slučajno što se to dešava ponovo i što se dešava baš u trenutku kada se stvara paravojska na prostoru KiM. Maske su pale, i sve je više nego jasno. EU, SAD, svi oni koji su priznali Kosovo mogu da zaustave širenje ''velike Albanije'', tog velikog zla koje će zapaliti čitav region i čitav Balkan ili mogu da se prave kao da sada ne vide šta se dešava, ali onda je odgovornost samo na njima", kazao je Vulin."To jeste svakako tako i oni će uraditi nešto što se zove takozvano faktičko stanje na terenu. Kada razgovaramo sa njima oni obično kažu, ali faktičko stanje na terenu je takvo da se dešava ovo ili ono. I onda će oni reći nama je jako žao zbog toga, mi to apsolutno ne prihvatamo, promene granica nisu moguće, ali to je faktičko stanje na terenu. Nije to ništa slučajno, ne rade to oni iz svoje glave, znamo mi Šiptare na KiM i znamo kako se ponašaju, i znamo kako im se komanduje, znamo kako odlučuju, i što bi rekao Ramuš Haradinaj - mi nemamo svoju spoljnu politiku, mi sledimo politiku SAD. Nije ovo ništa slučajno i ovo je sve upereno ka tome da se stvori ''velika Albanija'', ali evo i odavde da upozorim celu Evropu. Nećete nahraniti to zlo koje se zove ''velika Albanija'' samo srpskim telom, moraćete ga nahraniti crnogorskim i makedonskim i grčkim, a to neće dobro završiti", istakao je Vulin.Vojska Srbije je, prema njegovim rečima, spremna, obučena, organizovana u stanju da se bori na više mesta, spremna da izvrši svako naređenje svog vrhovnog komandanta."Kako ćemo reagovati zavisi od naređenja našeg vrhovnog komandanta, predsednika Aleksandra Vučića, ali zavisi i od izazova sa kojima ćemo biti suočeni. Svi Srbi gde god da žive mogu biti mirni, spokojni i sigurni da se Oluja više nikad neće ponoviti", rekao je Vulin za TV Most.Srbima na KiM poručio je da budu onakvi kakvi jesu sa svim svojim vrlinama i manama, da uvek budu uz svoju državu i da nikada ne poveruju u reči stranaca "po kojima ima dobrih i loših Srba i po kojima ih može voleti neko više nego što ih voli njihov Beograd ili što ih voli njihova Srbija"."Nemojte dopustiti da vas dele na dobre i loše, nemojte im verovati da im je stalo do vas, samo je Beogradu i samo je Srbiji stalo do vas. Srećna nova godina, puno dece, puno rada, da živimo mirno i da sačuvamo svoju Srbiju", poručio je Vulin.