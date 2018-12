Srđan MIŠLjENOVIĆ | 31. decembar 2018. 08:13 |

STRANCI pokušavaju da naprave kvazidržavu na mestu gde država nikada nije postojala, a s druge strane žele da unište Republiku Srpsku. Neka znaju: nema rešavanja statusa Kosova bez rešavanja statusa RS. Ako neko misli da može da napravi državu Kosova, a da Srpsku konstantno ignoriše - grdno se vara!

Ovu odlučnu poruku u prazničnom intervjuu za "Novosti" šalje Milorad Dodik, predsedavajući Predsedništva BiH, i kao iz topa dodaje da Srbi neće biti paravan u zajedničkim institucijama BiH niti će podleći ucenama oko NATO.

- Nastupamo u Sarajevu kao reprezentacija Republike Srpske - kaže nam sportskim žargonom dok nazdravljamo kruškovačom koju je pekao njegov zet Pavle.

Intervju radimo u Banjaluci. Nije mu se išlo u Sarajevo:

- Prvo zgrada Predsedništva BiH u Sarajevu je potpuno zapuštena. Kad hodate, škripe podovi. Vrata škripe. Cela zgrada škripi, kao i država BiH! Zamislite kakva je BiH država da je najviši organ vlasti smešten u zgradi koja je napravila okupaciona vlast Austrougarske!

* Ovde u Banjaluci još su sveže tenzije zbog privođenja Damira Dragičevića. Hoće li se konačno razrešiti ubistvo njegovog sina Davida?

- Saosećam sa porodicom Dragičević i njihovim bolom, ali mi je žao što ih zloupotrebljavaju. Niko ne spori priču o pravdi. Ali ovo je sad već odavno politička tema. Podržana je od opozicija i instruisana. Davor Dragičević je okupiran od strane politike. Sada se ponovo reciklira proces. Jedina problematična stvar ovde je tužilački sistem i javnost mora da zna da tužilački sistem, kako u RS tako i BiH, kontroliše međunarodna zajednica a ne vlast RS. Nama se veštački nameće neka krivica. Vidimo i interes pojedinih medija koji na jedan klik odjednom prenose širom sveta frizirane informacije iz Banjaluke. Imali smo već takav primer u lažnim informacijama o paravojnim formacijama u Srpskoj. Pojedini centri su bili gladni slika nasilja iz Banjaluke i tako se i izveštavalo 25. decembra. Očigledno se želelo prikazati da je Banjaluka mesto nasilja. Ogromna šteta je naneta imidžu grada.





* Kako ste doživeli napade takozvane građanske elite iz Srbije?

- U Srbiji se pokušava nametnuti neka građanska opcija koja ima univerzalna rešenja i koja se prikazuje kao neko ko mora da predstavlja Srbiju. Mnogi se kriju u Srbiji iza te tzv. građanske elite. Imam ja i poruku za njih: izađite, majstori, na izbore, pobedite, pa uređujte Srbiju kako vi mislite. Ali koliko vidim, izbore u Srbiji konstantno dobija Vučić, a u Srpskoj Dodik. I sada bi trebalo samo da slušamo i radimo onako kako hoće opozicija i neka samozvana elita. Nema od toga ništa.

* Kakvi su odnosi sa vlašću u Beogradu? Možete li da ih uporedite sa odnosom s prethodnim garniturama?

- Kada bih morao da klasifikujem kakvi su odnosi RS i Srbije bili u protekle dve decenije, moram reći da je Aleksandar Vučić ubedljivo najviše pomogao Srpsku. I ranije smo imali dobar odnos sa Srbijom, i za vreme Koštunice i Tadića, ali to je uvek bila politika razumevanja, a ne i politika pomoći. Vučić nam je pomogao sa više od 20 miliona evra, i to je za nas ogroman novac. Sama činjenica da Srbija izdvaja novac za RS je za nas ogroman dokaz ljubavi i poštovanja.

* Imaju li Srbi uopšte prijatelje u regionu?

- U celom regionu je na sceni politika urušavanja srpstva! Ni po koju cenu ne sme se dopustiti da se napravi jaka srpska država. Ovo je stav Britanije još od raspada Otomanskog carstva. Čitav koncept komunizma u bivšoj Jugoslaviji bio je - da se ne dozvoli jačanje srpskog naroda i velika srpska država. Svi koji mogu bez Srbije, srećno im bilo! Ponekad ne razumem Srbiju što, recimo, toleriše mnoge Crnogorce na važnim funkcijama. Mislim da to nije fer. Pogledajte, pa Crnogorci proteruje monahe. Strašno je šta se dešava Srbima u Crnoj Gori!

* Ima li šanse za dogovore u Predsedništvu BiH sa druga dva člana?

- Evo vam jedna paralela kao odgovor. Nedavno je umro Pedi Ešdaun. Bio je najveći zlotvor prema Srbima i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Kažu, kad čovek umre, neka je našao mir u zemlji, ja kažem: dabogda ga zemlja izbacila! E sada su u Sarajevu pokrenuli inicijativu da daju ulicu Ešdaunu. I ja treba sada da idem u taj grad i šetam se. Možda i odem u tu ulicu samo ako budem morao da vršim nuždu! Eto u kakvoj zemlji živimo.

* Ostaje li srpska zastava u Predsedništvu BiH?

- Naravno! Ali nisam zadovoljan dosadašnjim rešenjima oko zastave. U svakom slučaju, srpska zastava će biti u zgradi Predsedništva BiH. Ne treba da bude na zgradi, jer ne želim da stoji na tim sarajevskim vetrovima...





* Kusturica je spominjao da vam treba kišobran u bojama zastave RS kako se Komšić i Džaferović ne bi saplitali o barjak?

- Čekam da mi Kusturica napravi kišobran u bojama trobojke i donese u Predsedništvo BiH! Nadam se da će da požuri.

* Putin stiže u Srbiju. Kada će u Banjaluku?

- Dobro nam došao! Verujem i da će doći i u Banjaluku. Otvaranje srpsko-ruskog centra u Banjaluci biće odličan povod za dolazak Putina. Rusija je ozbiljna zemlja, a da nije RS, iz BiH bi dolazile samo loše odluke prema Rusiji. I toga su svesni u Rusiji. Briga nas šta Zapad misli o tome. Pa ne može Zapad imati veći uticaj od Rusije ovde. Taj Zapad nikada nije nas u Republici Srpskoj pitao šta je naš interes.

* Da sretnete sada mladog Dodika koji ulazi u politiku, šta biste mu savetovali?

- Da bude još veći Srbin!





GOTOVO SA BASKETOM

* IGRATE li basket rekreativno?

- Ne, čak ni rekreativno. Sada mi se dešava da sanjam kako igram basket. Pratim Igokeu kad god mogu. Evo i nakon intervjua idem na utakmicu sa Cibonom. Dobijamo sigurno (Igokea pobedila s 18 razlike).





CEO RAZRED ODVEO NA RUČAK

* IMATE li vremena za unuke? U familiju je stigao i Novak Dodik..

- To je najznačajniji događaj u mom životu ove godine! Ima dva i po meseca, a još nije prohodao (smeh). Šestoro unučadi imam. Sad su počeli i da me savetuju. Najstari u tome prednjače. Jednog dana došla mi unuka iz škole i kaže: "Svi znaju da si ti moj deda i šta bi sada trebalo da uradimo?". Rekoh joj: "Ne znam, a šta ti misliš?". Ona kaže: "Mogao bi nas pozvati na ručak u restoran." I ja to i uradim. Pozovem celi razred na ručak.