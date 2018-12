Tanjug | 28. decembar 2018. 14:30 > 15:04 | Komentara: 0

SAD se nadaju da će Priština ukinuti takse

Direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je odlukom da proširi takse od 100 odsto na robu stranih kompanija koje imaju pogone u Srbiji, Priština objavila rat velikim svetskim brendovima i u isto vreme narugala se Kvinti nakon sastanka ambasadora pet najuticajnijih zemalja sa predstavnicima prištinskih institucija.Đurić kaže da to pokazuje da Albanci nisu iskreni kada govore da žele normalizaciju odnosa i postizanje dogovora sa Srbijom već da sve vreme žele upravo ono na šta je, kako ističe, upozoravao predsednik Srbije Aleksandar Vučić - dalju eskalaciju.''Priština tone sve dublje i dublje u živo blato sopstvenih suludih odluka i da nije tužno bilo bi gotovo smešno'', rekao je Đurić novinarima reagujući na odluku kosovskih institucija.Ukazao je da Međunarodna zajednica nije na vreme reagovala na ''sulude poteze Prištine'' i da je dolila ulje na vatru i stvorila političke preduslove za rat sa svetskim kompanijama.Đurić je naglasio da će Srbija nastaviti da se suprotstavlja i da se protivi takvoj politici.''Mi smo za slobodnu trgovinu, normalne odnose i jednake šanse za sve. Ovo što oni rade je čisto ludilo'', naveo je Đurić.Upitan o navodima prištinskih medija da su predstavnici kosovskih institucija na sastanku sa Kvintom izneli stav da Srbija treba da zaustavi kampanju kojom od zemalja traži povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, Đurić je rekao da je upravo Priština od potpisivanja Briselskog sporazuma podmićivanjem i raznim nečasnim metodama navela 19 država da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.''To su radili iako je jasno bilo dogovoreno da će se sva otvorena pitanja rešavati za pregovaračkim stolom. To su šampioni sveta u lažima i sa kojima nikakvih suštinskih razgovora i dogovora ne može biti zbog njihovog ponašanja'', zaključio je Đurić.Privremene prištinske institucije odlučile su danas da mera uvećane takse u iznosu 100 odsto bude proširena i na robu stranih kompanija koje imaju pogone u Srbiji.To praktično znači da na Kosovo od danas, bez plaćanja uvećanog poreza, neće moći da uđe nijedna vrsta roba iz Srbije, bez obzira na zemlju njenog porekla.Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin oštro je kritikovao odluku privremenih institucija u Prištini na čelu s Ramušem Haradinajem da uvedu taksu od 100 odsto i na robu stranih kompanija koje proizvode u centralnoj Srbiji."Od teroriste se ne stvara državnik, od Kosova se ne pravi država", istakao je Vulin.Kako se navodi u saopštenju iz Ministarstva odbrane, on je dodao da "srpski narod ima poslovicu koja zemljama koje su priznale Kosovo može da pomogne u razumevanju Haradinajeve politike - "hrani psa da te ujede".Srpska lista osudila je potez vlasti tzv. Kosova da prošire takse.Odluka Prištine da uvedu nove takse na proizvode stranih kompanija koje imaju svoje pogone u centrlanoj Srbiji znači totalnu blokadu distribucije srpskih proizvoda, a sada i međunarodnih brendova, po oceni Srpske liste, pokazuje osionost albanskih političara i nesposobnost međunarodnih predstavnika da se kazni antisrpsko i anticivilizacijsko ponašanje kojima se ugrožava opstanak srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji."Do kada će Evropska unija zatvarati oči nad kršenjem svih međunarodnih dogovora i institucionalnim nasiljem nad Srbima, čime se najdirektnije podriva mir na ovim prostorima?", pitaju iz Srpske liste koja je pozvala sve ambasadore ali i lidere Evropske unije, i zemalja članica EU da što pre reaguju i urazume Prištinu."Ovakvo antisrpsko delovanje bez primera u savremenom svetu i ugrožavanje opstanka jednog naroda na tlu Evrope u 21. veku, mora najhitnije biti osuđeno i sankcionisano" stoji u objavi za medije.