Tanjug | 28. decembar 2018. 10:28 |

Ambasadori zemalja Kvinte u Prištini - SAD, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije pozvali su privremene prištinske vlasti da ukinu stopostotno uvećane takse na srpske proizvode kako bi se ustupilo mesto dogovoru Beograda i Prištine, piše Koha onlajn.List navodi da je to bila tema koja je dominirala tokom jučerašnjeg sastanka ambasadora i predstavnika privremenih prištinskih vlasti sa članovima tima za nastavak dijaloga.Pozivajući se na svoje izvore iz parlamenta, gde je sastanak održan, Koha piše da je glavni zahtev međunarodnih diplomata da se Beograd i Priština slože oko "prekida vatre" sa ciljem da se ustupi put postizanju sporazuma u narednoj godini.Ambasadori su podržali formiranje tima za dijalog i poručili da bi naredni korak trebalo da bude ukidanje takse, barem do aprila naredne godine, piše Koha.Predstavnici Prištine, dodaje se, smatraju, međutim, da najpre "Srbija mora da zaustavi kampanju" kojom od pojedinih zemalja traži povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti.List navodi da premijer tzv. Kosova Ramuš Haradinaj nije pokazao nameru da povuče odluke o povećanim taksama, koja je doneta dan nakon što je većinom glasova odbijen zahtev Prištine za članstvo u Inerpolu.U Prištini je to odbijanje kosovskog zahteva protumačeno kao rezultat "agresivne kampanje" koju Beograd vodi za povlačenje priznanja jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti.