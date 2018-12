Tanjug | 27. decembar 2018. 20:03 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će država pomoći svom narodu na Kosovu i Metohiji, pogođenom trgovinskim merama Prištine.



Predsednik je istakao da će Srbija pobediti i da će opstati naš narod na Kosovu i Metohiji, te da neće biti gladan.



"Nećemo dozvoliti ni jednog trenutka da ostanu bez podrške države u svakom smislu", rekao je predsednik Srbije.



Vučić je, u dnevniku RTS-a, kazao da nemamo mnogo izbora kada se neko ponaša ne samo protivpravno, već iracionalno, poput Prištine sa taksama, i da moramo u toj situaciji da izdržimo i sačekamo trenutak kada će ih oni koji su ih podržavali "pozvati pameti" i takse biti ukinute.



„Nadamo se da će to što pre da se dogodi", naglasio je on.





Vučić je istakao da se radi u nemogućim uslovima, da kao država gubimo mnogo novca, ali da je najvažnije da pomažemo našim ljudima koji čuvaju naša ognjišta, srpsko ime i prezime, i nećemo dozvoliti da ostanu bez srpske robe.



„To je ono što možemo i moramo da uradimo. Kada su takse bile uvedene rekao sam da će tri dana da se digne medijska buka, a da će samo nas desetina morati da se svakog dana bavi time. Upravo to pokazuje kolika je težina položaja u kojem se nalazimo", rekao je on.



Vučić je kazao da iz te kože ne može, niti hoće da izađe.



„Pobedićemo. Opstaće naš narod na KiM, narod neće biti gladan, isplaćivaćemo plate, i uspevati da ih snabdevamo robom, materijalom za bolnice, opremom. Da li će keks isti doći u isto vreme, ostaje da se vidi, ali neće biti gladni", rekao je on.



Istakao je da neretno padamo u zamku lažnih svađa lidera Albanaca na Kosmetu, pozivajući se na vest da se savetnik Hašima Tačija Bekim Čolaku založio za ukidanje taksi.



Tim se, kaže Vučić, samo otvara prostor Tačiju u svetu.



Međutim, navodi predsednik, tih taksi ne bi ni bilo da Tačijeva partija za to nije glasala. I Kadri Veselji je u Tačijevoj partiji, kaže Vučić i podseća da je upravo Veselji tražio da se takse povećaju na sto odsto.



"Igraju se dobrog i lošeg policajca", rekao je predsednik i to je njihova stvar, kao i to što u Briselu vole Tačija a u Londonu Haradinaja, da u Vašingtonu vole Tačija, a u nekim islamskim zemljama Haradinaja...



"Oni rade zajedno da Srbima bude sve lošije i teže", rekao je predsednik Vučić.

VUČIĆ: SRBIJA I RS MORAJU DA SE DRŽE ZAJEDNO



Srbija i Republika Srpska moraju da se drže zajedno ako hoće da opstanu, istakao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naglasio da građani Srpske ne treba da slušaju one koji žele da posvađaju „dva oka u glavi“.



Vučić je, u dnevniku RTS, rekao da je reč o notornoj laži da su policajci iz Srbije poslati u Banjaluku na protest roditelja Davida Dragičevića.



„Došao sam da se obratim narodu i građanima RS sa televizije Srbije, jer znam da gledaju i znam sa koliko ljubavi gledaju u Srbiju. Došao sam da kažem da je Srbija do 2014. uložila nikada više novca i podrške u RS. Nije to davano vlastima ili opoziciji, davano je narodu, od vrtića, odbaništa, škola, osnovnih, srednjih, do učestvovanja u aukcijama, kada je novac bio potreban RS. Ukupno smo 21.550.000 evra plus još 20 miliona evra. Dakle, to nije mali novac, a i najznačajniji investitori u RS su iz Srbije“, podsetio je on.



Vučić je zamolio narod u RS da ne sluša laži, i one koji hoće dva oka u glavi da posvađaju.



„RS je opstala jer je imala čvrstu i snažnu podršku Srbije. Bez podrške Srbije ne pitajte me, niti želim da kažem šta bi sve oni koji žele uništenje RS učinili", istakao je.



Nijedan policajac iz Srbije nije učestvovao ni u Banjaluci, ni u drugim događajima u Srpskoj i BiH, kaže Vučić i dodaje:



"Ne mešamo se u unutrašnje stvari druge države, za razliku od ranijih predsednika ili premijera koji su podržavali neke kandidate. Ja to nisam radio“, rekao je on.



Vučić je naglasio da neće opsovati Milorada Dodika da bi neko drugi bio zadovoljan.



„Da smo ranije postigli dogovor, ne bi izgubili toliko naših ljudi i teritorija. Da li je trebalo kada se nisam slagao sa Dodikom oko referenduma da podignem granicu na Drini, da mu ne dam da dođe u Beograd. Imamo dogovor da Srbija poštuje RS, a RS Srbiju, da se svađamo nećemo i ne smemo“, poručio je on.



Vučić je naglasio da to ne znači da neće pokazati pažnju porodici i saslušati majku i oca ubijenog.



„To pokazuje kakvu brigu vodi Srbija. Srbija i Srpska ako hoće da opstanu moraju poštujući integritet BiH da se drže zajedno. Mi smo Kosovo i Metohiju izgubili 2008. jer smo imali dvojicu na vlasti koji su se tukli u Beogradu ko će više da se dopadne strancima. Imali smo nesposobnu vlast 2006. kada smo izgubili Crnu Goru. Na sve to, zar nas to nije naučilo da moramo da budemo jedinstveni i ujedinjeni“, kazao je on.



Poručio je da u Srpskoj ne treba dovoditi u pitanje Srbiju, kao što u Srbiji nećemo dovoditi u pitanje Srpsku.





VUČIĆ: NE ZNAM OTKUD PRIČA O VAŠINGTONU, DOGOVOR NI NA VIDIKU



Ne znam kako je to neko smislio da sporazum Beograda I Prištine bude potpisan u Vašingtonu, ni ko mu je to rekao, ni kada, jer nikakav dogovor nije ni na vidiku, rekao je večeras za RTS predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



“Nema ni šta da bude da bude potpisano, da budem iskren”, ističe Vučić za RTS, podsetivši da već odavno govori da nema ničega na osnovu čega bi trebalo da se temelji optimizam o dogovoru.



“Bio bih radostan kada bih to mogao da ponudim građanima Srbije. Nema šta narodu da ponudim, a nema šta ni da razgovaram sa ljudima koji svaki dan donose nove mere protiv Srbije I Srbija ima je jedini neprijatelj I meta. Kad bude nečega, izaći ću, biću radostan da kažem da se pojavio tračak nade. Za sada od takvih stvari nema ništa”, rekao je Vučić.



On takođe kaže da Priština mora da kaže da je spremna na razgovor sa Srbijom, iako tvrde da je Srbija genocidna država, zato što to zemlje Kvinte I neki drugi od njih to očekuju.





“A kad vam kažu da ste genocidna država, vi se pitate kako odmah da im ne kažete - ali vi niste država, jer onda čekate odgovor koji će da dođe preko okeana, iz Brisela I iz nekih drugih svetskih glavnih gradova”, ističe Vučić.



Za nas je važno, dodaje on, da čvrsto držimo našu poziciju, da tražimo kompromis, da dobro razumemo šta je realnost na KiM , da se ne busamo, ali da imamo stabilna, jasna I nedvosmislen stav da ćemo štittiti svoj narod, da ne mogu da ih proteraju.



“Mislim da je to najveća garancija srpskom narodu da će opstati”, zaključio je Vučić.





VUČIĆ: TAČI DA KAŽE IMENA UBICA IVANOVIĆA ILI NEKA PRESTANE DA LAŽE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je večeras od Hašima Tačija da kaže imena ubica Olivera Ivanovića, ako već tvrdi da su u Beorgradu, ili da prestane da laže.



"Ako su u Beogradu, a vi provodite istragu, moraš da kažeš njihova imena, a mi ćemo ih uhapsiti", rekao je predsednik Vučić za RTS poovodom Tačijeve izjave da su Ivanovićeve ubice u Beogradu.



"Ti koji glumiš državu, moraš da kažeš imena ubica. Dajte nam dokaze, male dokaze, samo recite imena i prezimena i mi ćemo ih uhapsiti", rekao je Vučić.



"Samo nam recite imena i prezimena, a nemojte da mi čitate novine i pitate Radu sa Savskog venca, koju lažno predstavljate kao Radu Trajković sa Kosova i Metohije. Ima ko zna koliko stanova na Savskom vencu, tu živi, a nikakve veze sa Kosovom nema, a kad je potrebno da izvučete nju i neke druge da govore nešto protiv Srbije, onda to radite".



On je istakao da je malo reći "sram ih bilo" za one koji, ne samo u Prištini, već i one u Beogradu koji "glume" da su nečiji predstavnici na Kosovu i Metohiji, za sve njih koji, kaže, hoće da kažu da je država Srbija umešana u ubistvo Ivanovića.



"Za one koji hoće da kažu da je na bilo koji način država Srbija u to umešana, sram ih bilo, malo je to reći, to je toliko odvratno, to je toliko jezivo, valjda polaze od sebe", rekao je predsednik.



Možda bi, kaže, oni to uradili sa svojim političkim protivnicima.



"Mi to nikada ne bismo uradili i za razliku od njih, za gluposti koje su pričali u javnosti kao predserdnik vlade išao sam svojevremeno na poligraf. Za sve što neko misli potpuno sam spreman da odgovaram u svakom trenutku".



Za razliku od nijih, kaže, on ne krije ubistvo Ranka Panića.



"Ne samo da nisam ubica, nisam ni lopov. Pošteno vodim našu zemlju i borim se za našu zemlju svakoga dana. I neću stati da se borim i takve ovde i u Prištini umeću da pobedim. I ovde i u Prištini, sve lažove zajedno. Sve te koji misle da lažnim optužbama mogu da nanesu štetu nekome", kaže Vučić.



VUČIĆ: VAŽNO DA UNAPREĐUJEMO SARADNJU SA RUSIJOM



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je poseta predsednika Rusije Vladimira Putina, 17. januara, od izuzetnog značaja za našu zemlju, jer je važno da unapređujemo saradnju sa Rusijom u svim oblastima, ekonomiji i politici, zbog naše budućnosti.



“Za nas je svakako većeg značaja, a pretpostavljam da je od značaja i za Rusiju. Predsednika Putina ćemo dobro da dočekamo, verujem da će i veliki broj građana doći da ga pozdravi”, rekao je Vučić gostujući u Dnevniku RTS.

Istakao je da će tokom Putinove posete biti potpisano 20, a možda i više, sporazuma iz različitih oblasti.





Poručio je da će Srbija da unapređuje saradnju sa Rusijom, jer je to za nas veoma važno.



“To nije bitno samo u smislu, kako to neki govore, zato što je divan Puškin i Čehov, Rubljov… Ne, za nas je to važno zbog budućnosti, zbog dobrih odnosa u budućnosti i u privredi, povećanju ruskih investicima i svim drugim oblstima”, rekao je Vučić.



Posebno je podvukao činjenicu da, u političkom smislu, Rusija podržava Srbiju u Savetu bezbednosti UN i svim drugim organima i institucijama širom sveta.







VUČIĆ: SLEDEĆE GODINE VEĆE PLATE I PENZIJE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je svim građanima srećnu Novu 2019. godinu i poručio da će sledeće godine plate i penzije biti još više.



Vučić je istakao da je važno da sačuvamo stabilnost javnih finansija u čemu smo, kaže, do sada uspevali.



"Ponašali smo se disciplinovano, odgovorno, a radićemo još više i bolje i ljudi će živeti još bolje. A, imamo još toga da propravimo i promenimo kod sebe", rekao je Vučić gostujući u Dnevniku RTS.

VUČIĆ: DOK SU PROTESTI MIRNI, NEMA POTREBE ZA POLICIJOM