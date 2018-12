Beta | 26. decembar 2018. 18:11 |

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će neki od velikih izazova u narednoj godini biti održavanje regionalne stabilnost, nastavak dijaloga sa Prištinom, izmene Ustava i usvojanaje medijske strategije.

Ona je na prijemu u Vladi Srbije kazala da su najveći uspesi ove godne bili otvaranje Narodng muzeja posle 15 godina, održavanje brenda IMT, nalaženje strateškog partnera za RTB Bor, davanje Aerodroma Nikola Tesla u koncesiju, uvođenje digitalnih udžbenika u škole, prijem 1.000 doktoranata na institute i fakutete u Srbiji.

"Postoje mnoge stari koje smo mogli brže i bolje da uradimo", kazala je ona i dodala da je Vlada u ovoj godini radila naporno i ostvarila velike uspehe.

Ona je ocenila da postoji mnogo toga što se može bolje uraditi u narednoj godini.

ANA BRNABIĆ: ZADOVOLjNA SAM SLOBODOM MEDIJA I DEMOKRATIJOM U SRBIJI

Premijerka Srbije Ana Branbić izjavila je danas da je izuzetno zadovoljna nivoom slobode medija i demokratije u Srbiji."Zadovoljna sam i ponosna slobodom medija i nivoom demokratije u Srbiji", kazala je Ana Branbić na prijemu u Vladi Srbije organizovanom uoči praznika, na kojem joj je karikaturista Marko Somborac poklonio majicu sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i natpisom "Istina".

Ona je u izjavi novinarima navela da je taj poklon bio pokušaj provokacije i da to nije u redu, kao i da nije ispoštovana ni osnovna crta pristojnosti i fer odnosa.





"Bilo je pokušaja provokacija za koje ja smatram da nisu u redu, zato što je ok da neko provocira kada sam ja prisutna sa natpisima i slikama mene, ali ne nekog drugog. Ali, to je demokratija. To je u redu. I nikome se ništa neće desiti kao što ni u jednom otvorenom demokratskom društvu nikome se ništa neće desiti ili se nikom ništa ne bi desilo", kazala je premijerka.

Ona je kazala da smatra da za društvo nisu dobre priče o tome da u Srbiji nema slobode medija i da vlada diktatura, jer se tako ne može napredovati.









"Mi možemo da nastavimo da pričamo da nema slobode medija, da u Srbiji vlada diktatura, i da svaki dan - iz dana u dan, Vlada i predsednik Republike dokazuju nešto upravo suprotno. Ako ćemo toga da se igramo, možemo. Ali ja mislim da to nije dobro za društvo. Ja mislim da to dalje samo odvaja naše društvo na leve i desne, gornje i donje, crne i bele i da mi tako ne možemo napred. Ali ja tu ništa ne mogu da uradim, osim onog što radim svaki dan, saslušam sve i pristanem na svaku provokaciju, performans i pitanje i dam odgovor. To je moja odgovornost i uloga kao predsednice Vlade", rekla je Ana Brnabić.

ANA BRNABIĆ: NADAM SE DA ĆU SUTRA DOBITI PRVI NACRT MEDIJSKE STRATEGIJE

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sutra, 27. decembra imati sastanaka sa predstavnicima Radne grupe za izradu medijske strategije i da se nada i da će dobiti prvi Nacrt medijske strategije na kojem će se dalje raditi.

"Nadam se da ću dobiti prvi Nacrt medijske strategije, na kojem ćemo onda dalje zajedno raditi. Mislim da će početak 2019. godine verovatno biti obeležen i javnom raspravom o medijskoj strategiji", kazala je Brnabić na prijemu u Vladi Srbije uoči praznika.

Ona je zahvalila svima koji su učestvovali u Radnoj grupi i svim međunarodnim partnerima iz EU u Srbiji, Kraljevini Norveškoj i drugima.

"Radna grupa je radila na ovom nacrtu, nisam se bavila detaljima, dok ne dobijem sam nacrt. Na tome su radili ljudi mnogo stručniji od mene. Ja ću ga pogledati, nadam se sutra, i onda ćemo zajedno sesti i svi zajedno pogledati još jednom pre javne rasprave", kazala je ona.

Dodala je da će videti da ako postoje još neka otvorena pitanja da budu rešena, pa da onda usledi javna rasprava o Nacrtu medijske strategije.