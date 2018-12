Tanjug | 26. decembar 2018. 12:53 |

Predsednik parlamenta tzv. Kosova, Kadri Veselji, rekao je u sredu da je odluka o nastavku dijaloga sa Beogradom jasna jer Priština želi da, kako je rekao, "Srbija prepozna Kosovo kao državu i članstvo u UN".Veselji je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare s predstavnicima privremenih prištinskih institucija, Hašimom Tačijem, Ramušem Haradinajem i Špend Ahmetijem, jednim od koordinatora tima za dijalog."Odluka je vrlo jasna zašto idemo na na nastavak dijajaloga, to je proces slobode, suvereniteta, to je proces u kojem Srbija treba da nas prepozna kao državu i dobijanje statusa člana UN", rekao je Veselji, preneo je Zeri.Veselji je rekao da će rad tima biti transparentan."Čvrsto verujem da smo na pravom putu i svi bi trebalo da budemo zajedno za Kosovo u ovom procesu", rekao je Veselji.Sastanak političkih predstavnia sa prištinskim timom i predstavnicima institucija bojkotovali su predstavnici dve njuticajnije partije - DSK i Samoopredeljenje.