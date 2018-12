Tanjug | 26. decembar 2018. 12:16 > 12:47 |

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je situacija na Kosovu i Metohiji sve teža i apelovao na svet, pre svega zapadne sile, da razumeju da takse koje je uvela Priština pogađaju ne samo interese Srbije, već srpski narod.„Proći će i praznici i očigledno je da ne nameravaju da takse ukinu, a svet planira da dalje ćuti i čeka da se ne znam šta dogodi“, kazao je Vučić novinarima dodajući da situacija postaje sve teža za srpski narod na KiM.On je istakao da će država Srbija biti uz svoj narod. „Molim svet, pre svega zapadne sile da dobro razumeju da te takse suštinski pogađaju ne samo inerese Srbije, već srpski narod na KiM“, podvukao je Vučić.Predsednik je srpskom narodu poručio da ima mnogo važnijih problema od pustih snova predstavnika ranijeg režima, lopova i secikesa koji žele samo da se dočepaju državne kase.PROČITAJTE JOŠ -Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je spreman da razgovara sa običnim građanima koji su nezadovoljni, ali ne i sa onima koji su opljačakli ovu zemlju i sada organizuju proteste. "Slušam šta ljude misle i žele i spreman sam na to da odgovorim, ali neću da razgovaram sa lopužama koji su krali, opljačkali zemlju kada su bili na vlasti i ukrali 500 miona evra", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je spreman da razgovara sa učenicima protesta.Istakao da je da je naša ekonomija 10 puta bolja sada nego u njihovo vreme i da zato mogu jedino da stvaraju atmosferu linča sa ciljem da dođu opet na vlast da bi opet mogli da kradu. Vučić je poručio da će narod uvek da sluša, ali ne one koji su krađama oštetili državu.PROČITAJTE JOŠ -Predsednik je istakao da upravo zbog te pljačke nemamo rampe na svim pružnim prelazima, pošto su, umesto rampi, postavljali optičke kablove da bi pomagali Đilasu i Šolaku. "Narod ću uvek da saslušam, ali to ne znači da ću sa svim da se saglasim", poručio je Vučić.Naveo je da su ljudi tako razumeli da su teške mere urađene ne zbog bahatosti i arogancije već da bi narod živeo bolje. "To pokazuje i volja naroda na izborima i tu sam više nego zadovoljan, tako visokim nivom podrške. Hvala građanima", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je notorna laž da je Srbija uputila policiju u Banjaluku povodom hapšenja Davora Dragičevića, te istakao da Srbija prati događaje u Banjaluci, ali da nema nameru da se meša u unutrašnje stvari BiH i RS.„Niko to od nas nije tražio, niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta. Ne mešamo se u poslove BiH, još manje u unutrašnje stavri RS unutar BiH“, poručio je Vučić u izjavi novinarima, na pitanje o medijskim navodima da su srpski specijalci bili u Banjaluci tokom protesta.Preneo je da Srbija prati događaje u Banjaluci i da želi da se sve završi mirno, kao i da veruje da takvu svest imaju i nadležne institucije u RS. „Sve drugo bi bilo naše brutalno mešanje u stvari u koje ne smemo da se mešamo. Videli ste kako se neki politicari ovdavde brutalno mešaju. Upitao bih ih: ''je l'' biste voleli da tako neko čini u našoj zemlji? Hoćete da postavimo sutra gvozdenu zavesu na Drini, kao što je Milošević Karadžiću?'', rekao je on.PROČITAJTE JOŠ -Mi da uvodimo sankcije i postavljamo nove granice na Drini taj film nećete gledati, zaključio je Vučić. Rekao je da bezobrazluk i bezobzirnost pojedinih političara u našoj zemlji, kojima je, kaže, jedini smisao da kradu pare, koji izmišljaju i obmanjuju javnost gde god stignu, ne može da zaustavi.„Laž za laži, sedam puta da se obraćam, ni tada ne bih stigao da odgovorim na polovinu neistina. Valjda je takvo vreme“, primetio je Vučić.On je preneo da ga je bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi nedavno u Abu Dabiju upitao kako misle da postoji bilo gde u Evropi i zapadnom svetu lider, jer taj čovek ima samo jedan profil, svoje telo, glas i mozak, a mnogi, pa i u Srbiji, kaže Vučić, misle da su pametniji i da sve bolje znaju, pa još uz to imaju 20 do 30 profila lažnih i stvarnih.„Kako mislite da dobijete tu bitku? Moje je da kažem građanima da sve što čuju tri ili četiri puta provere“, naglasio je Vučić dodajući da se čudi kako je nekome ovako nešto moglo da padne na pamet.Na pitanje da se isto u Srbiji dešava kao u Banjaluci što je juče bio slučaj da li bi policija isto postupila, Vučić je rekao da bi bilo nefer da odgovra na taj način."Gledao sam slike iz Francuske u vreme ovih protesta i mogu da mislim kako bi izgledalo i sam ne bih mogao da podnesem da neko ne počini nasilje, a jedan je odnos prema onima koji su činili nasilje a drugi prema onima koji nisu", rekao je Vučić.Kako kaže, teško mu je kada vidi one koji nisu počinili nasilje sa toliko krvavih glava i drugim povredama."To je za meme nezamislivo. Mi u Srbiji nemamo rekacije policije ni na proteste, ni na bilo šta drugo. Užasno je teško govoriti o roditeljima koji su izgubili dete. Bio bih veoma pažljiv i razgovarao sa njima, i trudim se da tako radim i ovde oko svega", naveo je Vučić.Tako će država, dodao je, učiniti sve da se pronađu i nalagodavci napada na novinare u Srbiji i reše ti slučajevi.Vučić je govoreći o paljenju kuće novinara u Vrčinu kazao da je još ranije rekao da je država blizu da pohapsi počinioce i da je to i urađeno.On je poručio da je Srbija pravna država i da tako i funikcioniše svidelo se to nekom ili ne.Naglasio je da je veoma važno da se pravni sistem u Srbiji poštuje, ali da mu smeta licemerje dela međunarodne zajednice, na primer, kada to neko može da radi tamo gde mu se to sviđa, od Crne Gore do Makedonije."Ustalite svoje principe, kod mene su svi principi isti", poručio je Vučić.On je primetio da su pojedini novinari sebi dali za pravo da kvalifikuju krivično delo i budu u ulozi i sudije i tužioca, što mu kao pravniku veoma smeta.Vučić je naglasio da je to posao nadležnih državnih organa i da on veruje u samostalno i nezavisno sudstvo i pravosuđe, i pored toga što su Đilas, Tadić i drugi postavili sve aktuelne sudije, kada su sproveli neuspešnu reformu pravosuđa."Počinici krivičnog dela biće uhvaćeni, a nadležni organi treba da rade dalje svoj posao. Neki izgleda tuguju što su počinoci uvhaćeni i hteli bi da napadaju vladu i mene", naveo je Vučić.Kakva pokazna vežba, čime "prete" oni koji su dobili 13 odsto glasova ili četiri i po puta manje od mene, zapitao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući, na pitanje novinara, tvit jednog od lidera iz Saveza za Srbiju da je ono što se dešava u Banjaluci "pokazna vežba Vučiću za Beograd"."Ti ljudi koji o tome govore, njih 20 lidera koliko ih ima, imaju 13 posto glasova i to sam ih počastio malo, ispod 13 odsto glasova imaju", rekao je Vučić i odbacio bilo kakve paralele i "strahovanja" opozicionih političara da će biti uhapšeni jer predstavljaju nekakvu opasnost po vlast."Da budu hapšeni zato što su oni nekome opasnost? Hajde, ljudi, nemojte da maštate... Vi ćete da srušite nekog ko ima 4,5 puta vise nego vi? Nemojte da sanjate, probudite se malo iz tih decjih snova", poručio je Vučić.On je dodao da se u Srbiji hapsi za izvršenje krivičnih dela, te ako političari iz opozicije misle da nekoga ubijaju, ranjavaju, kradu, da vrše razbojništva - tada će biti uhapšeni.Političari iz Saveza za Srbiju okružili su se, kaže, "svojim društvom u kojem svi misle isto i zbog toga postaju sve agresivniji", te naveo da je u demokratiji poznato da jedan čovek ima jedan glas i da ishod izbora ne zavisi od toga koliko neko viče."Zamislite, to je neka pokazna vežba za mene? Nisu me ni pitali šta mislim, ni kako mislim, ali oni to znaju...Mučenici ne znaju ni šta da kazu. Videli ste im zahteve - dajte nam 5 minuta u dnevniku. Ko da ti da? Kako da ti dam? Ko si ti? Koga ti predstvaljaš? Gde si išao na izbore? Kada dobiju priliku da se iskažu, oni pobegnu iz emisije", rekao je Vučić aludirajući na Zorana Lutovca predsednika DS koji je sinoć napuštio studio RTS-a.On je rekao da država veoma uzdržano reaguje na njihove direktne pozive na provođenje državnog udara, puča.."Kada je Boško Obradović pozivao na hapsenje predsednika, to je školski primer koji učite u uvodu u pravo na Pravnom fakultetu, kada pozivaju na rušenje na ulicama...Kako to misliš da rušis na ulicama, po kom to zakonu, po kom Ustavu? A, kao što vidite, mi na to ćutimo", rekao je Vučić.On je poručio da ako neko nema podršku naroda, ne može da se dočepa vlasti samo zato što je mnogo glasan, i jer, kako kaže, ima nečiju spoljnu podršku, kako se sami hvale."To se neće dogoditi ovde. Njihovi pusti snovi da nekoga porede sa Miloševićem, nedostaju im priče iz 95, 96, jer su tada bili mladi, pa im nedostaje to vreme. Ajde, živite u vremenu u kojem žvite, zivite u realnosti. Vratite se u život i gledajte u budućnost, ili napravite nešto što se zove politika, pa onda sa tim izađite na izbore i pobedite", poručio je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom napisa u domaćim i stranim medijima o mogućoj novoj svetskoj ekonomskoj krizi, da je Srbija mala da bi mogla da utiče na svetske ekonomske tokove i da mora da se ponaša odgovorno i vraća svoje dugove što pre."Ako se uđe u globalnu recesiju mi smo toliko mali da možemo da utičemo. Jedini moj savet premijerki Ani Brnabić i ministru finansija Siniši Malom je bio - vraćajte dugove brzo, da bismo imali što manje da vraćamo u budućnosti i da bismo održali budžet zdravim", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.Kako je rekao, država prati reakcije američkog FED-a, kao i ćutanje Evropske centralne banke, zbivanja na svetskim berzama, a posebno u Japanu i Kini, zbog činjenice da njihove banke sve teže odobravaju zajmove, što bi, upozorio je, mogli da budu signali velikog opreza zbog mogućih nedostajućih finansijskih sredstava.Predsednik je primetio da je suštinski razlog za moguću ekonomsku krizu, pored zategnutih političkih odnosa, u tome što svet nikad nije bio zaduženiji - 227 triliona dolara."To nikada nije bilo, to su nemoguće cifre. To svet ne može da podnese. Posebno što centralne banke nemaju više rezerve kojima to mogu da podmire", rekao je Vučić.Zbog toga je za Srbiju važno da ima stabilne finansije, podvukao je predsednik."Zato ćemo biti mnogo bolje pripremljeni nego za 2008. godinu. Ja ne mogu da lupam gluposti, kao što su oni govorili, da je globalna recesija velika sanša za našu zemlju, Ne mogu da lažem narod, to može samo neko ko je krajnje neozbiljan i neodgovoran, ko se bori za političke poene", rekao je Vučić.Ukazao je da je odnos srpske prema američkoj privredi - 1:520, i da ne možemo mi da se snađemo bolje."Ali, možemo te prve udare da primimo mnogo bolje i da budemo neuporedivo otporniji. Zato je važno da vraćamo dugove, jer će novac postati mnogo skuplji", istakao je on.Upitao je šta će u tom slučaju da rade zemlje čiji su dugovi 90, 100 ili 130 odsto BDP-a i primetio da te zemlje neće moći da pozajmljuju novac na svetskom tržištu kao danas."To te države vodi u kanal... kao u vreme Đilasa, Jeremića, kamate 7,35 odsto... Nema države koja to može da preživi", ukazao je.Zato Srbija vraća dugove, da bismo imali svoj novac, dobru likvidnost, uz solventnost koju već imamo, da možemo, i ukoliko bismo ulazili u bilo kakve investicije, da imamo jeftin novac, a ne najskuplji, zaključio je Vučić.