Tanjug | 24. decembar 2018. 15:24 > 15:55 |

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da SAD nisu tražile da za sada nema zvaničnih inicijativa o promeni formata dijaloga Beograda i Prištine.“Tu ne mislim na svakodnevne izjave o proširenju formata koje dolaze od prištinske strane. To je izraz nezadovoljstva koje oni imaju prema Federiki Mogerini. Sa druge strane, ni SAD ne traže da uđu u dijalog. Promena formata u ovom trenutku nije tema o kojoj se raspravlja”, rekao je Dačić novinarima. On je dodao da, ako dođe do promene formata, onda će Srbija tražiti da u tome učestvuje i Rusija, čiji su predstavnici još ranije rekli da hoće.“Nismo valjda ludi da se proširi format sa onim zemljama koje su priznale Kosovo, a da Rusija i Kina ostanu po strani”, rekao je Dačić. Kaže da će te zemlje svakako morati da budu uključene, ako se dođe do dogovora, a koji je sada daleko, u smislu verifikovanja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.PROČITAJTE JOŠ -Dačić je rekao i da Srbija sa Rusijom ima prijateljske odnose i da je u toku sa svime što se dešava u dijalogu. “Više puta su davali izjave da podržavaju dijalog, da smatraju da treba da uvaži legitimne interese srpske strane i da će oni podržati predloge sa kojima se saglasi Srbija. Nikakvih nesuglasica ili različitih tonova nije bilo, a što će biti potvrđeno posetom Vladimira Putina 17. januara”, rekao je Dačić odgovarajući na pitanja novinara.Srbija, dodaje, neće pristati na bilo koje rešenje o kojem ne informiše saveznike, Rusiju, Kinu i druge zemlje koje je podržavaju. Dačić se osvnuo na izjave prištinskih vlasti ocenivši da oni žele da ostvare “link” sa nekim američkim granama vlasti i da je u toku unutrašnja borba u Prištini. “Njihova politička scena okrenuta je unutrašnjim potrebama. Svaki dan proglašavaju pobede, samo im loše ide na međunarodnom planu. Ne postoji nijedan spoljnopolitički uspeh koji su ostvarili”, rekao je Dačić.Prištinske vlasti su, zaključuje šef srpske diplomatije, kao “Alisa u zemlji čuda” - ne znaju šta ih je snašlo i kako sada neko povlači priznanje. Govorili su da Srbija ima fond od 200,300 miliona za povlačenje priznanje Kosova… ”Da imamo, i Kosovo bi povuklo priznanje”, konstatovao je Dačić.Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da nikakve oružane formacije Albanaca ne mogu da uđu na sever Kosova bez saglasnosti Kfora i da takav dogovor koji je napravljen sa NATO-om treba da se pretoči u direktivu koju treba da poštuju svi na terenu, da, kako kaže, ne bi došlo do situacije da to bude inicijalna kapisla za velike probleme na KiM.Povodom izjave predstavnika Kfora da ROSU može na sever Kosova bez dozvole, Dačić je rekao da oni tumače da ROSU nisu deo oružanih nego policijskih snaga, ali su to, dodaje, pojedinačna tumačenja.Šef srpske diplomatije smatra da treba da se dođe do praktičnog načina karatekterisanja svih tih snaga.PROČITAJTE JOŠ -“Mi nikada nismo govorili da li na sever bez saglasnosti KFOR-a i predsednika srpskih opština ne mogu da uđu ROSU, vojska, uvek smo pričali o oružanim formacijama Albanaca , tako da bi NATO morao da ima jedan priručnik o tome šta smo se dogovorili I da ga prosledi predstavnicima na terenu”, rekao je Dačić.