I vica Dačić ponovo je izabran za predsednika Socijalističke partije Srbije na današenjm desetom jubilarnom Kongresu te stranke. Dačiću je ovo četvrti mandat na čelu SPS-a. Pored predsednika, na Kongresu se bira i novi Glavni odbor stanke.

Predsednik SPS Ivica Dačić rekao je danas na desetom Kongresu da socijalisti nisu nestali, naprotiv, stoje, kaže, postojano na žalost neprijatelja, iako su im, kako kaže, pripisivane sve nevolje naroda i države.



“Na početku 21. veka socijalisti su bili otpisani. Bili smo izloženi progonima, klevetama, pripisivane su nam sve nevolje naroda i države, ali socijalisti nisu iskorenjeni, mi stojimo postojano”, rekao je Dačić u Sava centru.



On je naveo da od početka SPS stoji na dva stuba politike - društvene pravde i bezuslovne ljubavi prema srpskom narodu u svim zemljama u kojima živi.



Dačić je, kao kandidat za predsednika stranke, poručio delegatima da ga biraju, ne zbog njegovih političkih ambicija, koje je, kaže, ostvario, već ako misle da im je potreban i ako je koristan za partiju.



“Ako me birate, onda morate i da me slušate”, rekao je Dačić socijalistima.



On je rekao da vladajućoj koaliciji ne preti nikakva opozicija, jer, kako kaže, "ne možete se osvrtati na svakog komarca koji vas ujede".



“Najveći problem jesu mangupi u našim redovima. To moramo da eliminišemo, da bi partija bila bolja. Moramo da učinimo sve da se što bolje predstavimo građanima”, rekao je Dačić.



Socijalizam danas, kaže, podrazumeva: stan, posao, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i penziju.



Dačić je naveo da koalicija sa SNS ima dva temeljna principa, jedan je da brane nacionalne i državne interese, a drugi kako bi se pravednije raspodelio društveni proizvod budući da nisu iz istog ideloškog korpusa.



“To nije bilo moguće bez jake ekonomije. Složili smo se da je stabilizujemo i da napravimo veći društveni rast, rekao je Dacicć.



Kaže da je ubeđen u ispravnost odluke da SPS gradi strateško partnerstvo sa SNS kako bi Srbiju izvukli iz krize i usmerili ka liderstvu u ovom delu Evrope.



Kako je rekao, socijalisti će i dalje ostati sidro stabilnosti iz čvrst oslonac kroz burna vremena.



“Spavao sam na podu kao ilegalac u studentskom domu i postao premijer, ministar spoljnih i unutrašnjih poslova, a to je sve bilo moguće samo u socijalizmu”, rekao je Dacicć i dodao da srpski socijalisti u 21. veku "stoje postojano" na stazi koju su utabali najbolji ljudi u novijoj istoriji i nadahnuti idealima koji spajaju najbolje ljude celog čovečanstva







“Niko u Srbiji nema takvo nasleđe, niti tave stručne i posevćen ljude za svaki zadatak I posao. Socijalisti su najstariji politički brend, ne postoji snaga u narodu sa dubljim korenima”, rekao je Dacicć i dodao da SPS jeste nastao 1990. godine, ali i napomenuo da imaju korene u komunističkom pokretu.



SPS danas na desetom jubilarnom Kongresu bira predsednika i glavni odbor stanke. Dačić je kandidat za predsednika, a ako ga danas izaberu biće mu to četvrti mandat.







SPREMNI SMO NA KOMPROMIS NA PRAVEDAN KOMPROMIS











Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić istakao je da je Kosovo i Metohija najteže pitanje Srbije, da su okolnosti u kojima se Srbija bori takvi da gotovo ništa nije na našoj strani, ali da je naša zemlja uspela da preokrene situaciju i da nijedno rešenje, pa čak ni diskusija o rešenju za Kosovo ne može da se dešava bez znanja i učešća Srbije.

„Čvrsto stojimo na tome da Srbija ne može bti ponižena i može prihvatiti samo pravedni kompromis", rekao je Dačić, u govoru kojim je otvorio 10. Kongres SPS.





Dačić je rekao da kao predsednik partije može da kaže da nijedan socijalista nikada nije bio izdajnik i da se time ponose.









„Moramo biti svesni toga. Srbija je sopstveni trudom uspela da preokrene čitav proces oko KiM, koji je vodio ka cementiranju nezavisnosti i uključenje Kosova u međunarodne organizacije. Taj trend je zaustavljen. Za sada je 12 država povuklo priznanje Kosova kao nezavisne države. Kosovo nije primljeno u UNESKO, nije primljeno u Interpol“, podsetio je on.

















SRPSKA MOŽDA I VEĆI INTERES, ALI NIKADA NEĆEMO PRIZNATI KiM









Republika Srpska je danas možda čak i veći državni i nacionalni interes od Kosova, ali, Srbija, bez dileme, nikada neće priznati Kosovo, poručio je danas predsednik SPS Ivica Dačić.



On je, u obraćanju na izbornom kongresu socijalista, istakao da su dva važna dokumenta potpisana u vreme SPS - Rezolucija SB UN 12 44, kao jedini međunarodni pravni dokument koji garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, i Dejtonski sporazum, koji je ustanovio Republiku Srpsku i, ističe, najveće je dostighnuće srpskog naroda u 20. veku.



Poručio je da je obaveza Srbije, od koje niko ne može da je odvrati, da sarađuje i sa RS i sa predstavnicima srpskog naroda u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i drugim prostorima.



"Pošto je Srbija bila garant Dejtonskog sporazuma, velika podrška i samo to - Srbija će uvek biti uz RS. Ona je danas možda čak i veći državni i nacionalni interes od Kosova", rekao je Dačić.



Ali, ukazao je, Srbija nikada neće priznati poniženje i jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, što je principijelno i čvrsto opredeljenje.



"Čvrsto stojima na tome da Srbija ne sme da bude ponižena i da možemo samo da imamo pravedan kompromis. Ako toga nema, nema te sile koja će Srbiju naterati da, po cenu gubitka nacionalnih i državnih interesa ulazi u EU, a gubi kosovo. To je neuporedivo", istakao je Dačić.









DODIK: PODRŠKA SRBIJE NIKAD BOLjA I KONKRETNIJA...







Predsednik SNSD I predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je Republika Srpska zahvalna Srbiji za podršku koja je najkonkretnija I najbolja od kada postoji RS I zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je to tako.



“Konačno sam razumeo zašto mi iz RS ponekad više volimo Srbiju nego vi ovde - jer, želimo njen uspeh, da bude jaka I moćna. Nama preostaje samo da vas volimo. Vi, ponekad suočeni sa problemima svakodnevnice, možda I zaboravite ponešto, a mi nikad ne zaboravimo Srbiju I uvek smo okrenuti vama”, rekao je Dodik na 10. Kongresu SPS. Kako je dodao, veruje da RS I srpski narod zavređuju I imaju pažnju Srbije.



Srbija je žrtvovala u nekim vremenima svoju stabilnost I bila nam podrška, Srbija je ta koja je bitno uticala da se formira RS, davala podršku sve vreme, rekao je Dodik.



“Mi to nismo I nećemo zaboraviti, zato vam vraćamo ljubavlju koju imamo”, rekao je on.



Naveo je da raspad bivše zemlje nije bio pravedan za srpski narod.



“Mi smo u BiH zato što moramo, a ne zato što želimo, izloženi smo značjanom pritisku međunarodnog faktora, koji je devastirao Dejtonski sporazumu u delu naših prava I u u stalnoj smo borbi da se izborimo za ono što smo stekli tim sporazumom”, ističe Dodik.



Ostajemo posvećeni stabilnosti I miru, ne tražimo više od onoga što nam je garantovano Ustavom I zato nam je podrška Srbije potrebna I zato je I dobijamo, zaključio je on.











Prema njegovim rečima, nalazimo se u kritičnom trenutku, u kojem je na našoj generaciji da reši ovo vekovno pitanje, solucijom koja će doneti dugotrajni mir i stabilnost budućim pokoljenjima.Istakao je da su okolnosti u kojima se Srbija bori takvi da gotovo ništa nije na našoj strani.„Vlast u Prištini se ponaša kao razmaženo derište, koje lomi sve po sobi, ako ne dobije ono što želi, a njihovi politički roditelji to dopuštaju, ne pomišljajući da im izvuku uši", kazao je Dačić.Upitao je šta će biti sledeće posle taksi, formiranja vojske, i naglasio da se Srbija bori za KiM i za sve Srbe koji tamo žive, a u tome, istakao je Dačić, imamo samo sebe.Rekao je da mu je predsednik Srbije zamerio što se previše radovao pobedi u Interpolu i rekao da je razmišljao da bi bio tužan da smo izguboli i da ne može da bude tužan kada smo pobedili.Ukazao je da je u UNESKO najpre 92 zemlje glasalo za prijem Kosova, a tri godine kasnije, nedavno - 76.„50 zemalja je bilo protiv, a sada 56. Uspeli smo da preokrenemo situaciju i to je ono što ekstremnim snagama u svetu i Prištini smeta. Njima smeta to što ne mogu da dobiju sve što su godinama i decenijama ranije radili kršeći međunarodno pravo, optužujcuhi Srbij da je kriva za navodno etničko čisćenje i genocid. Srpski narod je najveća žrtva genocida u Hrvatskoj, BiH i na KiM", naglasio je on.Principijelni stav SPS i vlade Srbije je, kako je podvukao, da nikada nećemo priznati nezavsinost Kosova.