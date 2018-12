Tanjug | 22. decembar 2018. 10:36 > 12:34 |

„Mi kao Srbija, ali i svi ostali na Balkanu smo uvereni da će Rumunija veliku pažnju posvetiti nastavku evropskih integracija. Istovremeno sigurno će to značiti i značajnje infrastrukturno povezivanje ove četiri zemlje. Mi se politički, ali i ekonomski snažnije uvezujemo, viđamo i viđaćemo se“, kazao je on.









Kazao da je ponosan i srećan što može da ugosti prijatelje iz tri prijateljske zemlje.





„Hvala na poseti, na tome što čini mi se uvek rado dođu u Beograd i Srbiju. Nama je čast da ugostimo naše prihjatelje i veoma sam im zahvalan na prijateljskom odnosu koji pokazuju Srbiji. Premijerka Rumunije je mogla da bude samo danas sa nama. Sledeći put će biti više dana“, naglsio je on.









DANĆILA: ČESTITAM NA OTVARANjU POGLAVLjA; BORISOV: NAŠA ŽELEZNIČA INFRASTRUKTURA BIĆE 10 PUTA BOLjA







- Zahvalna sam na toploj dobrodošlici i gostoprimstvu - rekla je premijerka Rumunije Vjorika Danćila.



Ona je potvrdila da su teme razgovora bile sport, turizam, regionalna saradnja, infrastruktura...



- Želimo da proširimo saradnju i da značajnije unapredimo prijateljstva - rekla je govoreći o ekonomskim aspektima saradnje Srbije i Rumunije.



Ona je dodala da želi da podrži zemlje Zapadnog Balkana na svom evropskom putu.



- Ja ističem da Rumunija podržava evropski put Srbije. Čestitam vam na otvaranju poglavlja 17 i 18. Tačno je da svi mi moramo da se uključimo u podršku Srbiji. Trebalo bi da pružimo svu tehničku podršku kako bi Srbija mogla da otvori nova poglavlja i zatvori ona koja je već otvorila - kazala je Danćila.



Rumunsko predsedavanje počinje 1. januara 2019. godine. Moraćemo da odgovorimo na mnoge od izazova. Neki od njih su jedinstveni. Moraćemo da odgovorimo na pitanje Bregzita - navela je, između ostalog.









Predsednik Vlade Bugarske se takođe zahvalio na gostoprimstvu.



- Uvek svoje izjave počinjem time što ističem da pozdravljamo pristiupanje EU, povećanje BDP-a... S obzirom na to da se naše četiri zemlje nalaze na jednom od najlepštih mesta na planeti. Imamo veliki potencijal koji dalje mora da se razvija - kazao je u uvodnom obraćanju bugarski premijer Bojko Borisov.





NAŠE POVEZIVANjE NIJE UPERENO NI PROTV KOGA Predsednik bugarske vlade Bojko Borisov izjavio je danas, da čvršće povezivanje četiri zemlje regiona nije upereno ni protiv koga, naprotiv, te da je kompatibilno sa politikom EU I sa svima koji žele da razvijaju saradnju u regionu. "Naš format nije uperen ni protiv koga, komaptibilni smo sa EU I sa svakim ko želi da radi na povezivanju I saradnji u oblasti infrastrukture i energetike. Na nama je da pokažemo dobre primere saradnje, komunikacije, mira", rekao je Borisov nakon sastanka u Beogradu.











- Poslednji segment auto-puta na granici sa Srbijom biće završen u narednih godinu i po dana - najavio je. - Naša železnička infrastruktura biće deset puta bolja nego do sada. Zaista se nadam da ćemo i sa rumunskom vladu, kada dođe vreme, moći da dogovorimo saradnju mostova preko Dunava.



O problemima govori kao rešivim zahvaljujući jedinstvu.



- Važno je da radimo zajedno kada je reč o zajedničkim problemima kao što je upravljanje migracijama. Ako nešto može da potopi Balkan, to je pitanje azila. Voleo bih da se ova tema podrži na agendi EU za vreme rumunskog predsedavanja - rekao je izrazivši nadu da će i Srbija uskoro postati deo EU.



- Cilj nam je da pokažemo pozitivne primere saradnje. Hvala vam puno na prilici da budem sa vama - rekao je Borisov.



Nakon jučerašnjeg bilateralnog sastanka, medijima se obratio i premijer Grčke Cipras.



- Ja bih rekao da smo napravili tim. Oni će jedni drugima dodavati loptu, kako bi igrali odbranu i zaštitili interes celog regiona - rekao je Cipras izrazivši zahvalnost za saradnju među ministrima sporta.



Srbija ispunjava uslove za pristupanje EU, izjavio je danas premijer Grčke Aleksis Cipras i dodao da je na sastanku kvadrilaterale Srbije, Bugarske, Ruminije i Grčke u Beogadu istaknut značaj koji pristupanje Srbije ima za budućnost celog regiona.



Kako je rekao, sve zemlje Balkana moraju da ispune obaveze i funkcionišu u skladu sa evropskim tekovinama - poštuju međunarodno pravo, pravo manjina i obezbede vladavinu prava, što su sve vitalni kriterijumi za pristpanje EU.



"Mi smatramo da Srbija ispunjava te kriterijume i da druge države, takođe, moraju da prate taj put", poručio je premijer Grčke.



- Mislim da će nas ova kreativna utakmica dovesti do ponekog gola i poena - rekao je dodavši da Balkan nije neki drugorazredni region, te da može da postane fokus mira i region ekonomske saradnje, ali da to mora da ide kroz proširenje Evropske unije.



- Bugarsko predsedavanje pre nekoliko meseci je dalo mogućnost da se još jednom okrenemo ka Solunskoj agendi, koja je postavila uslove da Balkan bude region u centru pažnje.



Danas smo razgovarali o prioritetima rumunskog predsedvanja i proširenje EU je jedan od ključnih. EU mora da donese pozitivnu odluku po ljude na Balkanu. Imamo pdređenih poteškoća koje moraju biti prevaziđene, ali kada je reč o ovim važnim pregovorima, želimo da prenesemo poruku mira. Sve zemlje Balkana moraju da ispune obaveze i da funkcionišu u skladu sa evropskim tekovinama: međunarodnom pravu, pravu manjina i vladavini prava. Mi smatramo da Srbija ispunjava ove kriterijume, a da druge države moraju da prate taj put - ocenio je on.



Dodao je da se razgovaralo o sistemu azila, te da će se put tom pitanju utreti tokom rumunskog predsedavanja EU.



- Prva zemlja koja primi ljude ne može snositit sav teret. To pitanje se tiče cele Evrope. Moramo ga podeliti među sobom - istakao je.



Cipras je rekao da je evropske fondove bitno iskoristiti na najbolji mogući način.









VAŽNO SAOBRAĆAJNO I ENERGETSKO POVEZIVANjE



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tokom razgovora sa premijerima Grčke, Bugarske i Rumunije dogovoreno nekoliko konkretnih projekata za bolje infrastrukturno i energetsko povezivanje četiri zemlje.



Kada je reč o energetici, razgovaralo se o električnoj mreži od Rešica u Rumuniji do Pančeva, i to tome kako Srbija da dođe do gasa, budući da je Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji značajno lakše kada je reč o gasu.



"Dobili smo od njih podršku i nadu i očekujem da ćemo i taj problem da rešimo u budućem periodu", rekao je Vučić na zajedničkoj pres konferenciji.



On je istakao da je za Srbiju od značaja da uskoro završi istočni i južni krak Koridora 10 i dodao da ćemo kroz nekoliko nedelja ili meseci biti spremni da "izađemo" i do granice sa Makedonijom i do granice sa Bugarskom, što je značajno i za Grčku i za Bugarsku.



Naveo je da su razmotrili pitanje izgradnje autoputa preko Vršca do Temišvara i dodao da je zadovoljan što je Rumunija nedavno pokrenula izradu vizibiliti studije za taj projekat.



"Verujemo da, ako donesu odluku, bez ozbira da li će se odlučiti za javno-privatno partnerstvo, finansiranje iz budžeta ili fondova, možemo da krenemo u izgradnju koridora važnog za Srbiju", rekao je Vučić.



Na taj način Beograd bi bio spojen autoputevima sa Temišvarom, Solunom, Sofijom i Atinom, što je od velikog značaja.



Bilo je reči i železničkom povezivanju, a Vučić je podsetio da Srbija ulaže u modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgra sa 261 milionom evra.



"Očekujemo da donesemo odluku sa prugu do Vranja i do granice, da ćemo zajedno sa Skopljem pronći dovoljno novca i računa da uđemo u tu investiciju. Onda bi nam put do Soluna, Atine i luke Pirej bio od velikog značaja", ukazao je Vučić.





