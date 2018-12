Tanjug | 21. decembar 2018. 11:45 > 13:51 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu da Srbija i Grčka imaju veoma dobre odnose, iskrene i istinski prijateljske, te da Srbi doživljavaju Grčku kao saveznika i prijatelja i u politici, ali i u ekonomiji i svim važnim pitanjima.



"Želimo što bolje odnose, da ih izgrađuejmo i unapređujemo sveukupne ekonomske odnsoe", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom.



Mi smo zahvalni Grčkoj i vama na podršci koju pružate teritorijalnom integritetu Srbije, na tome što dobro razumete poziciju naše zemlje i na mestima gde god možete i kako možete pružate podršku srpskom narodu, rekao je Vučić.



On je dodao i da je Srbija zahvalna i na podršci našem evropskom putu.





PROČITAJTE JOŠ: SASTANAK SRBIJE, BUGARSKE, GRČKE I RUMUNIJE: U Beogradu o bezbednosti



"I verujemo da vas, koji nam tu podršku pružate, Srbija nije obrukala svojim radom u ekonomskoj i drugim sferama", dodao je on.



Kako je dodao, razgovarali su danas o svim važnim regionalnim piatnjima.







VUČIĆ I CIPRAS: DOGOVOR IZ PRESPRE-PRIBLIŽAVANjE BEOGRADA I ATINE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu da je za Srbiju veoma važno da dogovor iz Prespe bude sproveden, jer bi to značilo da Severna Makedonija postaje neka vrsta mosta između Srbije i Grčke.



"To bi značilo da tu više nemamo nikakav zid, a u regionalniom smislu to bi bilo dodatno približavanje Beograda i Atine i dva naroda", rekao je Vučić na zajedničkoj konferencji za novinare sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom.



Mi znamo da to nije lako, primetio je i dodao:



"Ne želeći da se mešamo u unutrašnja pitanja, samo smo ukazali da je to put koji Srbija podržava", istakao je Vučić.



Ako se sve završi kako se očekuje sa Prespanskim sporazumom, u narednom periodu bismo mogli da održimo trilateralnim sastanak Beograd - Skoplje - Atina, što je važno za sve zemlje, ukazao je Vučić.



Cipras se saglasio sa ocenom predsednika Srbije da će Prespanski sporazum Grčke i Makedonije pomoći da se Srbija i Grčka još bolje povežu, pošto između dve zemlje više neće postojati "zid, već most".



Cipras je istakao da je Grčka pokazala da je zemlja koja ima ulogu stablizatora u regionu i da je to upravo i potvrdila u praksi kroz Prespanski sporazum.



"Imamo sporazum posle 30 godina sa susednom zemljom, koja je i vama sused. Makedonija je između Srbije i Grčke i neću preterati ako kažem da je Makedonija predstavljala sivu zonu između nas", kazao je Cipras.



Kako je rekao, Prespanski sporazum će pomoći Srbiji i Grčkoj da se povežu još više, da razviju još više ekonomsku saradnju i da bude više grčkih invesitcija u Srbiji.



Kazao je da će biti više poslovne aktivnosti u sve tri zemlje i kroz projekte koji će podržati naše povezivanje.



"Na taj način ćemo omogućiti građanima i robi da ide brže od Soluna do Skoplja i Beograda. Cilj je da napravimo međusobni sporazum koji će sklopiti naša država sa Srbijom i Severnom Makedonijom kako bi ubrzanim postupkom stvorili jedan koridor koji će povezivati železnicom Solun - Skoplje i Beograd prema Budimpešti", rekao je Cipras.



Prema njegovim rečima, to će imati povoljne posledice po razvoj trgovine i bolje povezanosti i saradnja na polju kulture između balkanskih naroda.





CIPRAS: PRIŠTINA DOLIVA ULjE NA VATRU



Predsednik Vlade Grčke Aleksis Cipras je osudio neprihvatljive aktivnosti Prištine, uvođenje taksi za proizvode iz Srbije i BiH, kao i pokušaj stvaranja vojske Kosova, i istakao da je to „dolivanje ulja na vatru“.



Cipras je, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, rekao da je sa srpskim predsednikom razgovarao na tu temu i da to što radi Priština ne doprinosi stabilnosti u regionu.





"Želim da istaknem da ove inicijative ne doprinose stabilnosti u regionu, već da izazivaju destabilizaciju. Potrebno je da to kažemo svom snagom i iskažemo svoj glas. Vučić i Vlada Srbje imaju veoma težak posao, ali ne treba da skrenu sa tog kursa", poručio je Cipras.



PROČITAJTE JOŠ: Cipras u petak u Beogradu





Kako je rekao, teško je Srbiji da ostane na tome putu, da pokušava da pronađe rešenje.



"Jer, emocije srpskog naroda mogu izazvani gnev i srdžbu, ali morate ostati na tom putu. Želim zato da osudim radnje Kosova pošto bacaju ulje na vatru i želim da podržim Srbiju na tom putu i naporu da pronađe rešenje, jer je to perspketiva da se održi stabilnost u regionu".





VUČIĆ: RAST TRGOVINSKE RAZMENE SRBIJE I GRČKE



Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i Grčka prvi put posle više godina imaju rast trgovinske razmene, od oko devet odsto, a očekuje da ćemo "preći" 500 miliona evra.



Vučić je precizirao da je 10,7 odsto rast uvoza iz Grčke, dok je za sedam odsto porastao naš izvoz u Grčku.



"Prvi put posle više godina imamo rast u trgovinskoj razmeni. Očekujemo da ćemo preći 500 miliona evra u našoj trgovinskoj razmeni i to je dobra vest", rekao ej Vučić na pres konferenciji posle sastanka sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Beogradu.



Predsednik Srbije je podvukao da će u narednim nedeljama biti završen u potpunosti južni krak Koridora 10, pa će svi koji idu iz Grčke, putnici ili oni koji učestvuju u teretnom saobraćaju, do Horgoša i Mađarske, odnosno Batrovaca i Hrvatske, kroz celu Srbiju imati autoput.





On je primetio da ostaje da se rešava problem železnice, kako bi vozovi išli brže, i dodao da veruje da će u narednom periodu to uspešno biti rešeno sa Skopljem i Atinom.



Istakao je da je bilo reči i o digitalizaciji i da će se ići na snižavanje cena telefonskih usluga između dve zemlje, što će značiti pre svega turistima, dok se u potpunosti ne ukine roming.



Vučić je podsetio da u Beograd stižu i premijeri Bugarske i Rumunije, te da će na tom sastanku sutra razgovarati i o sportskim temama.



Kako je rekao, Srbija sa Bugarskom i Rumunijom organizuje ervopsko odbojkaško takmičenje i izrazio nadu da će četiri zemlje zajedno uspeti da se izbore oko evropskog i svetskog fudbalskog prvenstva.



Vučić je istakao i da bi sledeći, treći sastanak Saveta za saradnju Srbije i Grčke trebalo da bude na proleće i da ćemo tada moći da potpišemo važne strateške dokumente.



Pozvao je Ciprasa da češće dolazi u našu zemlju i istakao da su srpski narod i Srbija uvek bili i biće prijateljski nastrojeni prema grčkim prijateljima, zahvalni za svaku pomoć i podršku Atine .