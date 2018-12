Tanjug | 20. decembar 2018. 18:38 |

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj uputio novo pismo evropskoj trojci, u kojem je nastavio sa optužbama na račun EU i Srbije - Evropsku uniju optužio je da zatvara oči pred navodnim akcijama Beograda protiv Prištine, a Beograd da ne sprovodi Briselski sporazum.Haradinaj je uputio pismo šefici evropske diplomatije Federiki Mogerini, komesaru Johanesu Hanu i komesarki za trgovinu EU Sesiliji Malstrom, a pošto je prethodno odbio njihov predlog za rešenje trgovinskog spora sa Beogradom.Haradinaj, međutim, uz ove optužbe nije naveo koje su to navodne akcije Srbije, niti u čemu Beograd nije sproveo Briselski sporazum, a u čemu Priština jeste.Prema njegovim rečima, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju tzv. Kosova i EU je vredniji od dijaloga sa Srbijom."Ponašanje Srbije prema Kosovu, uključujući i stalno odbijanje primene Briselskog sporazuma se ne samo ignoriše, već je Srbija dobila finansijsku pomoć i otvaranje novih poglavlja. Ja bih da podsetim da je naš Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ugovor koji vredi mnogo više od dijaloga sa Srbijom", napisao je Haradinaj.Haradinaj kaže i da je upravo tokom njihovog rada u EK Evropska unija "prestala da bude neutralna" kada je reč o sporazumima Beograda i Prištine.On tvrdi da je njegova vlada stalno radila na uspostavljanju održivih odnosa sa Srbima na Kosovu i drugim manjinama, kao i da su ti napori, navodi, "počeli da daju svoje rezultate".Ponovio je da su izjave Mogerinijeve u vezi sa korekcijom granica nanele štetu napretku dijaloga i dovele do stagnacije tog procesa.Zamerio je to što su mere Prištine u Briselu nazvane "trgovinskom provokacijom unutar CEFTA", te dodao da je to, kako je naveo za Kosovo "duboko uvredljivo"."Znate da je Srbija bila surova u napadima na našu državu, naše institucije i dobrobit naših građana", naveo je Haradinaj, ne precizirajući o kojim napadima se radi.Uprkos svemu tome, Priština je nastavila da bezrezervno podržava dijalog sa Beogradom, tvrdi Haradinaj.Haradinaj kaže i da je nedavna odluka parlamenta o nastavku dijaloga sa Beogradom doneta da bi ojačali promociju tog procesa, kao i da je sve tom prilikom, kako kaze, sprovedeno "na osnovu ustavnih nadležnosti naših institucija".