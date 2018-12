Tanjug | 19. decembar 2018. 15:00 |

Premijer privemenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, smatra da nema rešenja pitanja normalizacije odnosa sa Beogradom bez učešća SAD u tom procesu, pa i zemalja Kvinte, ali ne i Rusije.



Haradinaj za Glas Amerike kaže da nema rešenja bez učešća SAD, jer Federika Mogerini to ne može da učini.



Uz njeno posredovanje se, kaže Haradinaj, sve pogoršalo, te da je dobro što su se, kako kaže, Amerikanci uključili u tu priču.



Na konstataciju da bi to moglo da otvori mogućnost da Srbija traži da se u dijalog uključi Rusija, Haradinaj kaže da je upravo lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje juče rekao da vladin predlog sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom vraća uticaj Srbije na Kosovo, što tvrdi on, nije tačno.



"Kosovo je Kosovo. Rusija ima tri hiljade akreditovanih predstavnika u Srbiji kao humanitarno osoblje i mi znamo koji je to humanitarni kadar. Mi se uvek sukobimo oko toga i ne krijemo da smo u ovom slučaju mi dva suprotna pola kada je u pitanju rešavanje odnosa Kosova i Srbije. Države Kvinte, takođe, mogu da pomognu u dijalogu, ali ne očekujemo pomoć Rusije na ovu temu", rekao je Haradinaj.