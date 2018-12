BRNABIĆ: NEPREDVIDIVI POTEZI PRIŠTINE PRETNjA REGIONALNOJ STABILNOSTI



Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je u razgovorima sa najvišim EU zvaničnicima ocenjeno da poslednji potezi Prištine ugrožavaju regionalnu stabilnost.



Branbić, koja boravi u Briselu, naglasila je da će Srbija ostati pouzdan partner EU.



Premijerka Ana Brnabić kaže da da su ona i predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom susreta sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom razgovarali prvenstveno o situaciji na Kosovu i Metohiji i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.



”Uvek je dobro da razgovaramo sa evropskim partnerima, da ih upoznamo sa onim što mi vidimo na terenu i razmenimo mišljenja o tome šta oni misle da će se dalje dešavati jer je Priština u ovom trenutku dosta nepredvidiva”, izjavila je Brnabić.











Ona je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta ocenila da u EU postoji nada će se dijalog Beogarda i Prištine nastaviti ii da će to doprineti regionalnoj stabilnosti.



”Brisel je jako mnogo uložio u regionalnu stablnost. I kroz Berlinski proces i regionalno ekonomsko povezivanje, infrastrukturno povezivanje, a ovo što se dašava sada ugrožava sve to”, ocenila je Brnabić.



Premijerka Srbije je u razgovoru sa Tuskom potvrdila da će Srbija nastaviti da učestvuje u svim regionalnim inicijativama i razgovorima koji se izmeđuostalog odnose na ukidanje rominga, priznanje akademskih kvalifikacija i podršku Regionalnoj kancelariji maldih.



”Želimo da ostanemo konstruktivan partner i da pokažemo da smo ljudi na koje može da se računa. Ne želimo da na bilo koji način ugrozimo inicijative koje dolaze iz Brisela”, zaključila je Brnabić.



Premijerka ja najvila da će se tokom dana sastati i sa evropskom komesarkom za trgovinu Sesilijom Malmstrom sa kojom će razgovarati o tome šta EU može da uradi kako potezi Prištine ne bi pogađali privrednike u centralnoj Srbiji i BiH.