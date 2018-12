Tanjug | 18. decembar 2018. 20:07 |

BRISEL - Ono što je bila poruka Srbije u Briselu, a što je EU dobro razumela, je to da mi svet očigledno gledamo drugačijim očima, izjavila je ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović."Srbija posmatra svet na način saradnje, kooperacije, dogovora, dijaloga, reformi, napretka. Neki drugi to očigledno još uvek nisu u stanju da urade i mi smo apelovali na EU da i njima pomognu da shvate da bi trebalo da budu deo rešenja, a ne stalno deo problema. Kakva će reakcija biti, to ćemo videti. Srbija radi svoj posao, maksimalno smo posvećeni razvoju i napretku Srbije, ali i jednoj aktivnoj, diplomatskoj agendi, kojoj pre svega promovišemo naše interese", izjavila je ministarka Joksimović.Današnji sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, kojim je predsedavala visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Federika Mogerini, najvažniji je ugovorni odnos koji Srbija ima sa EU i na osnovu njega se prate politički i ekonomski kriterijumi, usvajanje pravnih tekovina EU i usklađivanje sa evropskim standardima, objasnila je ministarka u svojoj izjavi.PROČITAJTE JOŠ -"Dakle, sve važne stvari koje su deo reformskog procesa Srbije. U tom smislu, svaki sastanak ovog tipa prolazimo kroz sve najvažnije političke, ekonomske kriterijume i uvođenje standarda u različitim oblastima. Mislim da je ovaj sastanak pokazao da je Srbija zaista, i to je i konstatovano na kraju sastanka, da je Srbija zaista u najvećoj meri i bez velikih poteškoća i bez velikih otvorenih pitanja sprovodi na najbolji mogući način Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju čime pokazujemo da je zapravo Srbija ozbiljan kandidat za EU, što mislim i da je rečima gospođe Mogerini na konferenciji sa premijerkom na najbolji način i potvrđeno", rekla je ministarka Joksimović.