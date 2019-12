Novosti online | 07. decembar 2019. 19:25 | Komentara: 0

On neće platiti ni nužne izdatke branioca po službenoj dužnosti i punomoćnika. oštećene, pa se određuje da ti troškovi padaju na teret budžetskih sredstava suda.





Jovo Dž. (26) iz okoline Bačke Palanke osuđen je na 15 godina zatvora zbog silovanja svoje maloletne sestre, odlučilo je veće sudije Slobodanke Gutović, saznali smo u novosadskom Višem sudu.Njemu je produžen pritvor u Okružnom zatvoru u Novom Sadu, koji mu je određen rešenjem sudije za prethodni postupak pre oko dve godine, koji mu se računa od 8. novembra 2017. godine, kada je lišen slobod. Ova mera će trajati do upućivanja okrivljenog u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, ali najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.Oštećena je se sa svojim imovinsko-pravnim zahtevom upućena na građansku parnicu.Jovo Dž. je optužen da je od neutvrđenog dana, a posle 28. marta 2013. godine, pa do 5. novembra 2017. godine, u mestu stanovanja, sposoban da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje i svestan da je njegovo delo zabranjeno, upotrebom sile i pretnje prinudio u više navrata na obljubu svoju sestru rođenu 2000. godine.Prema naavodima optužnice, nju šamarao i udarao i govorio joj da će je ubiti ako nekom kaže za to. Prvi put je učinio obljubu nad njom kada je bila dete i nemoćna da mu se odupre, jer je bila mlađa od 14 godina, tako što nije smela da mu se suprotstavi, jer je nastavljao s pretnjama i primenom sile.U optužnici se predočava da je Jovo Dž. otprilike jednom mesečno imao seksualne odnose sa oštećenom na raznim mestima, a zadnji put nedelju dana pre podnošenja krivične prijave, kada joj je ponovo pretio da će joj sasuti „devet komada u glavu„, ako ne bude spavala sa njim, te je ona i ovaj put usled dugogodišnjeg straha i primene sile bila primorana da ima seksualni odnos sa okrivljenim.Jovo Dž, bez zanimanja i zaposlenja, s dva razreda osnovne škloe, krivično neosuđivan, oslobađen je od plaćanja sudskog paušala i troškova krivičnog postupka koji se odnose na troškove privođenja okrivljenog, troškove sudskog veštačenja kao i nagrade veštacima.