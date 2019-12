Novosti online | 07. decembar 2019. 18:56 |

Podsetimo, Časlav Živojinović je kolima otišao od svoje kuće krajem oktobra i od tada se nije javljao. Slučaj je prijavljen policiji, a ni njegovi članovi porodice, kao ni prijatelji, nisu pronalazi razlog zbog kog bi mladić mogao da digne ruku na sebe.





Bratu i ocu je samo javio rekao da ide do grada u banku. Nestanak je policiji prijavljen istog dana u popodnevnim časovima.





Kako Miljan navodi, Časlav se pre, no što je nestao, ponašao uobičajeno.





Časlav Živojinović (24), mladić iz sela Vranovo kod Smedereva koji je nestao 29. oktobra ove godine, pronađen je mrtav u reci Moravi kod mesta u kojem je živeo.To je potvrdio njegov stric Predrag Živojinović.- Istina je, Časlav je preminuo. Pronađen je u Moravi, u ataru Vranovo - kratko je naveo Časlavov stric.Predrag se na svom Fejsbuk nalogu potresnim rečima oprostio od svog bratanca.- Tuga, zimska tišina jezu stvara, muk, nema te. Na svaki škrip kapije otac se tvoj dizao iz stolice. Moje si parče srca, slagalici nedostaješ. Pričam, a priča mi je prazna. Boliš me, moj Časlave - potresne su reči mladićevog strica.Samo 15 minuta pre no što je otišao od kuće, mladić je na svom Fejsbuk profilu podelio pesmu "Sky and Sand". Kao opis za pesmu i status napisao je da se oseća nepotpuno.Prevod pesme koju je podelio samo 15 minuta pre nestanka glasi: živ sam samo kad sam s tobom i sve dok letimo ovaj svet nema kraj. Danju ćeš me naći pored sebe, trudići se da uradim sve kako treba i da ispravim stvari. Kada sve krene po zlu, samo ću ja biti kriv.Kako je ranije ispričao njegov najbolji drug Miljan, baš ništa nije ukazivalo da bi on tek tako mogao da nestane.