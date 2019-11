Tanjug | 23. novembar 2019. 19:33 | Komentara: 0

U naselju Dubovo, kraj Tutina, danas je poginuo mladić iz Novog Pazara prilikom prevrtanja kamiona, javio je „Blic“.Prema navodima lista, on je upravljao kamionom, kiperom, nad kojim je izgubio kontrolu prilikom istovara zemlje."Došlo je do prevrtanja kamiona, tokom kojeg je A.S. teško povređen. Kolege su ga transportovale do tutinskog Doma zdravlja, ali je već bio u besvesnom stanju, pa su doktori oko 13.30 konstatovali smrt", rekao je izvor u policiji.Uz prisustvo dežurnog tužioca, izvršen je uviđaj na mestu pogibije.