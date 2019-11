Novosti Online | 20. novembar 2019. 11:01 | Komentara: 0

On se javio za reč, izašao za sudsku govornicu, i uz reči "Sada ću da se ubijem pred svima" iz džepa izvadio oštar predmet i prerezao sebi vrat

U TOKU suđenja Valjevskoj grupi pred Specijalni sudom u Beogradu optuženi Zoran Jeličić prerezao je sebi vrat pred svima u sudnici! On se javio za reč, izašao za sudsku govornicu, i uz reči "Sada ću da se ubijem pred svima" iz džepa izvadio oštar predmet i prerezao sebi vrat!





Zoran Jeličić inače je iz Padinske skele i priznao je da je pre deset godina, aprila 2009. godine, u Valjevu ubio Željka Đedovića.

Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš, bio na čelu devetočlane kriminalne grupe, koja se dovodi u vezu sa tim ubistvom.

MUP je saopštio da su uhapšeni privatni preduzetnik Milan Lazarević (1970), Milan Milinković (1965), Nebojša Goloskoković (1980) i Aleksandar Pavlović (1970) iz Valjeva, kao I Zoran Jeličić (1968) iz Beograda.

Vođa te grupe je Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš, koji je proveo sedam godina u zatvoru zbog raznih krivičnih dela.

Jeličić je ispričao istražnom sudiji da je u uniformi, koju je pozajmio od policajca, prišao Đedoviću i ispalio u njega četiri metka. Biznismen Milan Lazarević negirao je da je naručio ubistvo Đedovića i da je vođa kriminalne grupe.

Željko Đedović ubijen je aprila 2009. u prolazu ispred hotela „Narcis" u centru Valjeva nakon povratka s treninga iz Sportskog centra „Partizan". Đedović, koji je poznat valjevskoj policiji, odranije je u sukobu s valjevskim biznismenom Milanom Lazarevićem.

On je bio optužen za podstrekivanje za ubistvo Lazarevića, koji se početkom devedesetih sukobio sa crnogorskom mafijom. U januaru 2007. izvršen je atentat i na Duška Đukanovića (48), advokata Željka Đedovića, koji je ranjen u noge

Biznismen Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš, vlasnik agencije za obezbeđenje „Polito", kojeg je policija označila kao vođu ove grupe, negirao je optužbe, dok je Jeličić, označen kao neposredni izvršilac ubistva Đedovića, priznao delo koje mu se stavlja na teret.

- Jeličić je potvrdio istražnom sudiji da je pozajmio uniformu od policajca. On je obukao uniformu, opasač i uzeo je čak i policijsku značku. Jeličić je prišao Đedoviću koji je u tom trenutku ulazio u svoj automobil i pucao u njega. Jeličić se dovodi u vezu sa jednim nerazjašnjenim pokušajem ubistva i nekoliko razbojništava na području Valjeva. On je bio zadužen za najteža krivična dela, dok se ostatak organizovane kriminalne grupe bavio paljevinama, uterivanjem straha i pretnjama vlasnicima objekata, od trafika do preduzeća, koje su više godina reketirali - preneli su tada mediji. - Lazarević i Jelačić su se upoznali na izdržavanju zatvorske kazne u Zabeli. Jelačić je Lazareviću bio glavni čovek za najteža krivična dela. Postoji mogućnost da je umešan u pokušaj ubistva jedne osobe u februaru prošle godine, ali i u još neka teška krivična dela.