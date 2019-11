Novosti online | 20. novembar 2019. 09:26 |

Mladi reprezentativac Srbije Aleksa Terzić je noćas napadnut na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina saznaju “Novosti”.

Prema našim informacijama, prvo je u saobraćaju došlo do svađe, a zatim i do udesa kada je audi udario u BMW fudbalera, u kom se je on bio sam.

Kada je mladić izašao iz automobila, oni su pokušali da ga ubace u gepek, međutim, uspeo je da ih savlada i da im pobegne.

Dvojica mladića su nakon toga uzeli njegov auto i pobegli ka naselju Kaluđerica, gde su kasnije i uhapšeni, nakon što je Terzićprijavio slučaj policiji.

Inače, Terzić je sinoć igrao za nacionalni tim protiv Rusije u Nišu, gde su poraženi 0:2. A nastupa za Fiorentinu, inače je dete Zvezde.