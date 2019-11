Novosti online | 19. novembar 2019. 17:36 |

Goran Relić Trta (50) ubijen je jutros u Južnoafričkoj Republici. Za ovog Zemunca pročulo se 2009. godine kada je, zajedno sa Nikolom Bulatovićem Pidžom (45), do smrti pretukao Zvonka Pilčevića (37).Navodno, Trta i Pidža su do smrti pretukli nekadašnjeg vlasnika mjenjačnice “Zvonce”, udarajući ga po glavi i telu. Pilčević je od posledica povreda preminuo na licu mesta, nakon čega su osumnjičeni njegovo telo ubacili u automobil, dovezli ga u Svetotrojičinu ulicu u Zemunu i izbacili na trotoar.Srpska policija je nakon samo par dana saopštila da je slučaj rasvetljen i raspisana je poternica za Bulatovićem i Relićem.Mediji su tada pisali da je Pilčević poveriocima dugovao više od milion evra i da policija sumnja da iza smrtonosnih batina stoji neko kome je trebalo da vrati pare. Pilčević nije bio poznat policiji i nije imao dosije.Iz policije je tada nezvanično rečeno da će tek nakon hapšenja osumnjičenih biti utvrđeno da li je Pilčević od nekog od njih dvojice pozajmio novac, pa su ga batinama zastrašivali da vrati dug, ili su po nečijem nalogu pretukli Beograđanina i za to bili plaćeni.Obojica osumnjičenih i pre ubistva bili su poznati policiji - Bulatović je u Srbiji odgovarao zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja teških telesnih povreda, a Relić se teretio za razna krivična dela.Osumnjičeni Bulatović uhapšen je zbog ovog ubistva tek devet godina kasnije, tačnije 2018. godine. Uhapšen je u Kolašinu gde je, kako su tada pisali mediji, mirno živeo dok se za njim tragalo. Posle hapšenja prebačen je u Podgoricu.