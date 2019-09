I. M. | 17. septembar 2019. 09:32 > 11:13 |

Niška policija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Višim javnim tužilaštvom, u nastavku međunarodne akcije koja se sprovodi sa policijom Švajcarske, uhapsili su I.S. (37) iz okoline Aleksinca

NIŠ – U velikoj akciji pripadnika kriminalističke policije MUP-a Srbije i niške policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu i policijom Švajcarske Konfederacije, uhapšen je I.S.(37) iz okoline Aleksinca, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je prodavala heroin u Sent Galenu.







Policija sumnja da je I.S. vrbovao četiri osobe iz okoline Aleksinca da odlaze u Švajcarsku kako bi dilovali drogu. Osim I.S. policija je, u okolini Aleksinca, uhapsila i dvojicu pripadnika organizovane kriminalne grupe V.A.(27) i L.R (32), dok su u martu 2017. godine u Sent Galenu uhapšeni D.Đ.(28) i F.R.(34) kod kojih je tada pronađeno 1,6 kilograma heroina, 970 grama paracetamola i dve vagice sa tragovima opojnih droga.



Saopšteno je da policija sumnja da su njih četvorica, po instrukcijama I.S., u Sent Galenu skladištili, razmeravali, pakovali i prodavali heroin. Pretresom stana V.A. pripadnici policije su zaplenili oko 425 grama marihuane, vagicu sa tragovima opojnih droga i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Sva trojica uhapšenih su osumnjičeni da su izvršili krivično delo neovlašćenja proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i određeno im je zadržavanje do 48 časova. Oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu, a sudija za prethodni postupak im je odredio pritvor do 30 dana. D.Đ. i F.P. su zbog istog krivičnog dela u Švajcarskoj pravosnažno osuđeni.