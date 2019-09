Tanjug | 16. septembar 2019. 15:30 | Komentara: 0

SRBIJA ŠOKIRANA ZLOČINOM U NOVOM SADU: Ujko, tata je ubio mamu, baku i deku

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv Gorana Jankovića osumnjičenog za ubistvo supruge, tašte i tasta u njihovoj porodičnoj kući na Telepu, 24. maja.Optužnicom, koja je 22. avgusta podneta sudu na potvrđivanje, Janković se tereti za krivično delo teško ubistvo, precizirali su u novosadskom tužilaštvu za Tanjug.Za ovo krivično krično zakonom je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina do do četrdeset godina.Janković se nalazi u pritvoru od hapšenja na Ribarskom ostrvu 27. Maja. Prethodno se nakon zločina skrivao od policije.Janković je na saslušanju u maju u Višem javnom tužilaštvu u Novom sadu izneo odbranu u prisustvu branioca po službenoj dužnosti.Kako se sumnja, on je u 24. maja ubio suprugu Mirjanu, taštu Nadu i tasta Branislava Pajića udarajući ih macolom u njihovoj porodičnoj kući na Telepu.Mediji su tada preneli da su ubistvima prisustvovala Goranova i Mirjanina seca, kao i da je on novosadskoj policiji nakon hapšenja priznao zločin.Navodno je izjavio da je bio iznerviran zato što ga je žena 10. maja prijavila za nasilje u porodici, a sud mu je dan kasnije odredio meru zabrane prilaženja supruzi.Uhapšen je na jednom brodu na Dunavu, a kod njega je navodno pronađen i nož.Prilikom hapšenja nije pružao otpor.