Z. USKOKOVIĆ | 13. septembar 2019. 09:02 | Komentara: 0

TUŽILAC u slučaju ubistva Jelene Marjanović mogao bi tokom predstojećeg suđenja da izvuče i "keca iz rukava", nezvanično saznaju "Novosti". U slučaju da proceni da su mu dokazi poljuljani, a kredibilitet svedoka doveden u pitanje, postoji mogućnost da optuženog Zorana Marjanovića, umesto za svirepo ubistvo - okrivi za saučesništvo u zločinu!

Na ovakav pravni manevar računaju i advokati odbrane, pa se uveliko spremaju i za tu mogućnost. Da je ovakav scenario moguć u ovom sudskom predmetu, može se na neki način nazreti i u samoj optužnici protiv Zorana Marjanovića, koji je zasada sam na optuženičkoj klupi.

U delu gde se citiraju nalazi i zaključci raznih veštačenja, navodi se i mišljenje veštaka sudskomedicinske struke. Oni nagoveštavaju da postoji mogućnost da je počinilac krivičnog dela imao - saučesnika! Zločin je počinjen 2. aprila 2016. godine, oko 17 sati u kanalu na nasipu Crvenka u Borči.

- Gotovo je izvesno da će, ukoliko se pokaže slabost dokaza o Zoranovoj krivici kao počinioca teškog ubistva, doći do prekvalifikacije krivičnog dela - kaže izvor "Novosti" iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. - Tada će mu se na teret staviti saučesništvo. I u tom slučaju preti mu višedecenijska robija. Još je, međutim, rano da se o tome govori.

Kako će se situacija odvijati u sudnici videće se već 5. novembra za kada je zakazan glavni pretres. U sredu na održanom pripremnom ročištu, koje je bilo zatvoreno za javnost, Marjanović se izjasnio da nije kriv.

Zoran Marjanović i Stefan Jokić / Foto: P. Milošević





- Svašta tužiocu može da padne na pamet, pa i prekvalifikacija, jer nema dokaza da je Zoran Marjanović počinio zločin za koji ga terete - kaže advokat Stefan Jokić, koji pored Nikole Dumnića, Aleksandra Zarića i Veljka Delibašića, brani muža ubijene pevačice. - Mi, kao odbrana, na to računamo. Njima su glavni dokazi blato na njegovim pantalonama i vremensko-prostorno veštačenje. A, baš te dve stvari idu Zoranu naruku.

Jelena Marjanović





Kako objašnjava Jokić, veštaci su u jednom saglasni - da je ubica posle zločina morao da bude ne samo blatnjav, već i prekriven krvlju, jer je žrtva tokom udaraca obilno krvarila. Na Marjanovićevim maskirnim pantalonama nađeni su tragovi blata, ali ne i krvi.

- To nije čudno, jer je Zoran tragao za suprugom i mogao je da se isprlja - navodi advokat Jokić. - Krvi nema, jer je on nije ubio. On ima i čvrst alibi za vreme u koje je, prema optužnici, ubijena Jelena. Njihova zajednička ćerka Jana, koja je tada imala pet godina, ispričala je da se tata nije odvajao od nje. Njen iskaz će se čitati u sudnici.



Foto: P. Milošević





MEHANIČAR O POVREDAMA RUKE

ODBRANA će, kako saznajemo, kao dokaz otkud krv na zadnjem sedištu "mercedesa", koji je vozila Jelena Marjanović, dostaviti fotografije njene povređene ruke. Te povrede nadlanice zadobila je tokom zamene gume. Kao svedok biće pozvan i njen mehaničar, koji o tome zna detalje. Sa izvođenjem ovih dokaza, pre dva dana, na pripremnom ročištu, saglasilo se i tužilaštvo.