Igor Lazić Nigor održao govor na sahrani svog kuma Dalibora Andonova Grua i njime duboko potresao sve prisutne.





"Reči nisu dobrodošle, čak i one koje se čine najveselijim, jer nisu kadre da stoje uz njega. Mi nismo sposobni da govorimo o smrti, možemo samo da verujemo da je rođenje samo važna stvar. Neka se čuje samo tišina. Ne prekidajmo je, ćutimo, pustimo je da pobedi tamu. Ćutimo, nek se čuje tišina tvog veselog osmeha i iskrenosti. Nažalost, Bog uzima samo najlepše cveće, što je tuga za sve nas, porodicu, prijatelje, ali Bog ima svoj plan.







Mi, grešni, nepokajani, tek se osvestimo onda kad izgubimo najdraže prijatelje. Dragi moj Dalibore, šta da ti kaže tvoj prijatelj. Putuj, sa druge strane reke tamo se leti bez kajta, tamo ne moraš da mašeš krilima, tamo te čekaju moji prijatelji, Dupko i Nebojša, nema sumnje da ćete vas trojica biti hip hop trio Univerzuma, da vam neće biti konkurencije. A ja, evo tu sam, doći će jedan dan kad svi moramo da odemo, pa i ja, a do tada svi mi i ja čuvaćemo uspomenu na tebe, na tvoju dobrotu i osmeh, tvoju muziku, a do tada vidimo se. Kad budem došao gore imaćemo jednu lozinku, a to će biti zvižduk, znaćete da sam to ja. Počivaj u miru."