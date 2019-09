D. Zečević | 08. septembar 2019. 14:08 > 15:16 |

Radovan Raičević(64) generalni direktor kuršumlijskog preduzeća “Planinka” u okviru kojeg posluju Lukovska i Prolom banja, zadobio je telesne povrede kada je u subotu uveče četrdeset dvogodišnji muškarac upao u njegovo dvorište i napao ga. Naime,kako je saopštila policijska uprava u Prokuplju, policija je uhapsila S.V.(42) iz Kuršumlije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Kako se navodi u saopštenju prokupačke policije, sumnja se da je S.V. šezdesetčetvorogodišnjeg muškarca udario ispred njegove kuće nogom u predelu glave i tela nekoliko puta i naneo mu lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.





PROČITAJTE I: Pet i po decenija neprestanog razvoja kuršumlijskog preduzeća "Planinka"