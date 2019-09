Tanjug | 06. septembar 2019. 19:38 | Komentara: 0

Privatni avion Cesna sa troje putnika doživeo je nedavno vanaerodromsko sletanje kod glavnog puta Bor - Zaječar, usled, do sada nedefinisanih "problema u fazi penjanja“. Pilot letelice je izveo bezbedno vanredno sletanje tokom kojeg je Cesna pretrpela manja oštećenja, preneo je danas vazduhoplovni portal Tango six.Ovim povodom je, kako dodaje portal, glavni istražitelj Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Nebojša Petrović juče izdao Obaveštenje o početku istrage udesa aviona.U obaveštenju se navodi da je neimenovani pilot starosti 47 godina sa CPL(A) ovlašćenjem planirao da sa dva putnika preleti od Paraćina do aerodroma Blace 24. avgusta 2019. godine.Nakon rutinskog pregleda pre poletanja i dopune goriva avion je poleteo, a ubrzavanje je bilo bez problema, pa se avion već nakon 400-500 metara odvojio od tla i nastavio da penje.Prema izjavi pilota, kako prenosi Tango six, pred dve nedelje na oko 100 metara iznad tla, avion je sve teže dobijao na visini, da bi ubrzo prestao sa penjanjem.Pilot je preusmerio avion, ali pošto nije bilo poboljšanja, doneo je odluku da prinudno sleti na teren, zakorovljenu livadu, sa desne strane glavnog puta Bor – Zaječar.Pilot je uspeo da sleti pri relativno maloj brzini, te se avion zaustavio 30-40 metara od prvog dodira sa tlom. Pri sletanju je desnim krilom zakačio drvo, zbog čega je došlo do pucanja i odvajanja leve noge od trapa.Po izjavama svedoka, iz motorskog prostora se pojavio i dim.Pilot je isključio magnete i prekinuo dotok goriva, nakon čega je sa putnicima napustio avion.Nakon istakanja goriva, uz pomoć vatrogasne jedinice, kontaktirao je nadležne organe - navodi se u Obaveštenju, a prenosi portal Tango six.