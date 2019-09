J. B. | 01. septembar 2019. 15:53 | Komentara: 0

D. I. (28) iz Apatina poginuo je u nedelju u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko 10 časova na putu Prigrevica-Apatin.Kako smo nezvanično saznali, do nesreće je došlo kada je Dragan vozeći motocikl “Kavasaki” neprilagođenom brzinom, kretajući se iz Prigrevice prema Apatinu, izlaskom iz krivine u desno, prešao na suprotnu stranu puta i sudario se sa automobilom “ford” koji se kretao svojom trakom iz pravca Apatina.D. I. je tom prilikom pao sa motora i zadobio teške telesne povrede. On je odmah kolima Hitne pomoći prevežen u Opštu bolnicu “Dr Radivoj Simonović” u Somboru, ali je ubrzo preminuo.Njegovo telo je preveženo na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Novom Sadu.Kako je došlo do ove tragedije pokazaće istraga koja je u toku. Inače, saobraćaj na ovoj deonici puta bio je u prekidu više od dva sata.