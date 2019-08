Tanjug | 29. avgust 2019. 17:31 | Komentara: 0

Novosađanin A.M. (45) nestao je na planini Rtanj u subotu uveče, a beogradski mediji preneli su da je on na noćno planinarenje otišao potpuno sam i da mu se od tada gubi trag

Spasioci Gorske službe spasavanja Srbije (GSS) pronašli su na planini Rtalj beživotno telo za koje se sumnja da pripada nestalom planinaru A.M. iz Novog Sada.Kako se navodi u saopštenju GSS, i dalje nisu poznati detalji i uzroci smrti planinara.U saopštenju se dodaje da su spasioci GS S pokrenuli akciju spasavanja nakon što su dobili poziv prijatelja nestalog planinara i da su pronašli telo posle 26 sati pretraživanja terena.GS S ističe da su dežurni policijci pretraživali teren zajedno sa spasiocima.Novosađanin A.M. (45) nestao je na planini Rtanj u subotu uveče, a beogradski mediji preneli su da je on na noćno planinarenje otišao potpuno sam i da mu se od tada gubi trag, dok mu je mobilni telefon danima nedostupan.Prema raspoloživim podacima, nije prešao nijednu granicu, ali se nikome od porodice i prijatelja otad nije javio.