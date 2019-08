Tanjug | 29. avgust 2019. 16:42 | Komentara: 0

Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je danas istragu protiv četvoro osumnjičenih za zloupotrebe u RTS-u prodajom sekundi reklamnog prostora Dajrekt mediji suprotno cenovnicima javnog servisa, kao i protiv Dajrekt medija kao pravnog lica.Tužilaštvo je saopštilo da su naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeni Milica Đuričić Janjić, Jadranka Drinić, Jovan Stojanović i Mirjana Katanić.Đuričić Janjićeva je osumnjičena u svojstvu najpre zamenice direktora u komercijali i marketingu RTS-a, a od 15. arpila 2011. kao direktorke marketinga RTS-a, dok je Katanićeva osumnjičena kao šef marketinških projekata javnog servisa.Drinićeva je osumnjičena kao direktorka Dajrekt medije do 13. avgusta 2009. godine, a Stojanović kao direktor tog privrednog društva od 13. avgusta 2009. godine.Svi se terete za produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i Dajrekt medija koja će biti pod istragom u skladu sa Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, precizira se u saopštenju tužilaštva.Svi osumnjičeni se brane sa slobode, jer tužilaštvo nije tražilo određivanje pritvora.Oni se, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, terete da su oštetili RTS i građane Srbije za 688 miliona dinara, a krivično delo izvršili u periodu od avgusta 2009. do 2018. godine.Dajrekt medija je do 2013. bila u vlasništvu nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i gradonačelnika Beograda, a danas jednog od lidera opozicije Dragana Đilasa.