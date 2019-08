Tanjug | 28. avgust 2019. 15:51 > 16:30 |

Ministar policije Nebojša Stefanović potvrdio je danas da je policija po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal uhapsila tri osobe zbog sumnje da su zloupotrebom položaja u Dajrekt medija kompaniji i RTS-u oštetili javni servis i građane Srbije za ukupno 688 miliona dinara.



Stefanović je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da su te osobe krivična dela izvršile u peridu od avgusta 2009. do 2018. godine.



Dajrekt medija je bila firma Dragana Đilasa.



Uhapšeni su direktor "Dajrekt medije" J.S. (47), kao i dvoje zaposlenih u marketingu RTS-a M.Đ. J. (61) i M. K. (55) zbog zloupotreba.



Krivičnom prijavom obuhvaćena je i nekadašnja direktorka u "Dajrekt mediji" J. D. (1975), koja je van zemlje, gde boravi vec duži vremenski period i za njom je raspisana potraga.



Stefanović je precizirao da postoji sumnja da su M.Đ.J, najpre u svojstvu zamenika direktora komercijale i marketinga RTS, a zatim u svojstvu direktora, u saizvršilaštvu sa M.K. u svojstvu šefa marketinških projekata, a uz pomaganje J.D. tadašnje direktorke privrednog društva "Dajrekt medija" i J.S. direktora "Dajrekt medija" od avgusta 2009. do 2018. izvršili krivčno delo zloupotrebe službenog polzozaja odgovornog lica.







Oni su, kako se sumnja, to izvršili tako što su zajednickcim delovanjem zaključivali više uvogora o poslovnoj saradnji i aneksa tih ugovora suprotno zvaničnim cenovnicima RTS-a.



Reč je o ugovoru o finansiranju Lige šampiona i Lige Evrope, kao i dve tv serije Nepobedivo srce i Moj rođak sa sela 2, čime su pribavili protivpravnu imovinski korist "Dajrekt mediji" od 248.965.564 dinara, a na štetu RTS i građana Srbije, precizirao je ministar.



“Pored popusta na cenu, dobili su pravo i na dodatni broj sekundi za Ligu šampiona i Ligu Evrope, kao i dve TV serije, “Nepobedivo srce” i Moj rođak sa sela”, izjavio je Stefanović.



Takođe, kako je dodao, postoje osnovi sumnje da su M.Đ.J. i M.K. izvršile krivcno delo zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica tako što su nakon analize potrošenog budžeta od strane "Dajrekt medije", kojom je ustanovljeno da "Dajrekt medija" nije ispunila iznos godišnjeg budžeta na koji se ugovorom obavezala i na osnovu čega je dobila popust na cene, a popust je išao i do 30 odsto, pored popusta na koji su imali pravo kao i drugi oglašivači, na osnovu ugovora koji su potpisali imali su obavezu da ispune godišnji bonus da bi te cene mogli da realiziju, nisu toliko sekundi iskoristuili RTS-u.



"Ova dva lica su morala po službenoj dužnosti da na kraju godine obračunaju da li je taj popust ostvaren, odnosno da li je taj broj sekundi utrošen i onda da, ako nije, da retroaktivno umanje popust koji je dodeljen ovom društvu, a oni to svesno nisu radili a to traje monog godina", naveo je Stefanović.



Na osnovu toga, kako je dodao, pričinjena je šteta RTS-u 2009, 2011, 2012, i 2013. godine od strane pomenutih lica u iznos od 400 miliona dinara.



Takođe, postoji sumnja da su ova lica sa RTS-a izvršila krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica tako što faktički nisu izvršili korekciju cena za drugo vezano preduzeće, takođe sa potrošnjom budžeta koja je bila niža od onoga što je bilo predviđeno ugovorom i tako 2009. i 2010. neizvršavanjem svojih dužnosti napravile štetu RTS od 400.000 evra.



Postoje osnovi sumnje da je privredno društvo Dajrekt medija iz Beograda izvršilo i krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica jer su J.S. i J.D. od 2009. do 2018. godine izvršenjem pomenutog dela, a zaključenjem ugovora i aneksa koji se odnose na finansiranje Lige šampiona od 2009. do 2018. godine, odobreni i isporučeni "dži-er-piovi sekunde" bez naknade, a sve protivno cenovniku RTS, u vrednosti od oko 227.449.000 dinara.



Pročitajte još - DUGOVANjA RTS-U: Partije u istoriji, računi neplaćeni



To su učinili u nameri da ostvarr korist Dajrekt mediji, precizirao je Stefanović i dodao da je na isti način pribavljena korist Dajrekt mediji na štetu RTS u vezi sa finansiranjem druge sezone serije Moj rođak sa sela od oko 40,5 miliona dinara i serije Nepobedivo srce sa štetom od oko sedam miliona dinara.



Ukuna šteta za RTS i građane Srbije je 688 miliona dinara i taj novac je završio u privatnim džepovima, rekao je Stefanović.



"Tako to izgleda kada ljudi koji su nekada bili na vlasti pričaju da su za to vreme bili divni i prepošteni i da nisu imali posla sa državom, a imali su ih i te kako", rekao je Stefanović.



Ministar policije pohvalio je rad tužilaštva i policije koji su ovu istragu vodili nekoliko godina, dodajući da nije bilo lako utvrditi sve sekunde, uporediti cenovnike, ali se na kraju došlo do relevatnih informacija na osnovu kojih je tužilaštvo donelo odluku o hapšenju.



"Ovo je zajednički napor državnih organa koji su bili u obavezi da utvrde gde je nestao taj novac i da li je građanima napravljena šteta, a nekome korist. Postoje osnove sumnje, tužilaštvo je donelo odluku da se ova lica uhapse i ovaj slučaj će sa otpužnicom ići pred sudom", rekao je Stefanović.



Kaže da je ranije slušao komentare na konferencijama za medije kako su oni koji se sumnjiče tvrdili da su čisti i nevini, da istraga ne postoji, jer ih niko nije uhapšen, a kada, navodi Stefanović, tužilaštvo donese odluku o hapšenju oni tvrde da je to politički pogrom.



"Valjda ako se ti ljudi bave politikom mi više ne možemo ništa da ih pitamo, ako su se bavili nekim koruptivnim aktivnosti, a ovo je komapnija Dragana Đilasa da se niko ne pravi naivan. On često kaže da je preneo upravljačka prava na druge. Šta to znači, da on ne uživa u profitu?", zapitao je Stefanović.





VULIN: PRAVDA MORA BITI ISTA ZA SVE





Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Dragan Đilas u vreme dok je bio na vlasti, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar i gradonačelnik Beograda, u svoje četiri privatne firme, uključujući i "Dajrekt mediju", ostvario promet u iznosu od oko 60 milijardi dinara.Kako kaže, Đilas je govorio da je postao bogat u Češkoj gde je imao uspešan biznis i da je sa novcem iz te zemlje faktički investirao i ušao u politiku."Onda smo dobili informacije da je Đilas imao tri firme u Češkoj, 'Krokus', 'Linea' i 'MD internacional'. 'Krokus' i 'Linea' su likvidirane, treća je u procesu likvidacije. Prve dve nisu stekle dobit, a 'MD Internešnal' je registrovalo dobit od oko 73.951 evra", rekao je Stefanović na pres konferenciji za medije.To je, dodaje, bio početni kapital Dragana Đilasa, koji danas, kaže Stefanović, sam navodi da prijavljuje 25 miliona evra kapitala."Bio je vlasnik firmi preko čijih je računa prešlo 60 milijardi dinara. I to je valjda u redu - da se neko bavi politikom i ima firme koje u periodu kad je on u vlasti i kada je uticajan, ostvarujući milijarde evra prometa, poslujući sa državom, sa državnim firmama...", konstatovao je Stefanović.Kao jedan od primera je naveo i Telekom, te da je od 2004. do 2012. godine "Dajrekt medija" sa povezanim licem ostvarila obrt od 30 miliona evra, poslujući za MTEL RS, ćerkom firmom Telekoma."Ako je to moralno, da dok ste ministar, direktor Narodne kancelarije i gradonačelnik Beograda, preko vaših firmi pređe 60 milijardi evra, i da radite sa RTS pa ostvarujete popuste koje drugi ne mogu, nego moraju da rade preko vas, da li ti ljudi treba da nam objašnjavaju kakva treba da bude suština budućeg RTS. Ja zaključujem da je Đilasu RTS potreban samo zbog jedne stvari, zvog ovoga", rekao je Stefanović.Na Đilasove navode, kako kaže Stefanović da će "uskoro da dovedu neke nove tužioce koji će određivati ko će ići u zatvor", Stefanović je naveo da je DS, u vreme kada je Đilas bio u vlasti, imao kampanju u kojoj je tražio od opštinskih odbora da predlažu tužioce i sudije iz svojih sredina koji će biti podobni za tu vlast.Stefanović je naveo i da o tome ko ide u zatvor odlučuje sud, a ne tužilac, ali da to Đilasu, kaže, očigledno nije važno.Ministar je naveo da ni na koji način nije bio uključen u istragu, kao i da nikad nije najavio bilo čije hapšenje, niti bilo šta slično, te dodao da se ne meša u posao tužilaštva.Kako je rekao, koliko Đilas nema veze sa "Dajrekt medijom" vidi se i po tome što je odmah po hapšenju ljudi iz Dajrekt medija i RTS održao konferenciju za novinare.





Ministar odbrane i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je danas da hapšenje predstavnika kompanije "Dajrekt medija" govori da je Srbija, iznad svega, pravna država, te dodao da se može očekivati da će Dragan Đilas pokušati to da predstavi kao političko hapšenje, kakvih, navodi, u Srbiji nema već godinama.

"Hapšenje predstavnika Đilasove kompanije, zbog koje je Đilas postao bogatiji za 500 miliona evra, a građani Srbije siromašniji za ko zna koliko milijardi evra, dobra je vest, koja govori da je Srbija iznad svega pravna država", rekao je Vulin u Somboru, a navodi se u saopštenju.

"Naravno da će Đilas i njemu bliski pokušati ovo da predstave kao političko hapšenje", rekao je Vulin i istakao da toga u Srbiji nema godinama.

Kako je naveo, od 2012. godine do danas nije bilo nijednog primera političkog hapšenja, ali je, kaže, bilo ozbiljnih, sigurnih i strpljivih istraga, koje na kraju dovedu do rezultata.

"Đilas se, izgleda, politikom nije bavio ni zbog čega drugog, nego da bi sačuvao svoje opljačkano bogatstvo i da bi ostao na slobodi i da bi mogao zbog političke funkcije da se brani od pravosuđa i od svega što je do sada uradio", kazao je Vulin.

On je dodao da će, zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, upornosti i srpljenju Ministartva unutrašnjih poslova i nadležnog tužilaštva građani Srbije konačno biti u prilici da saznaju ko ih je i kako opljačkao i zašto su tako dugo ostajali nekažnjeni.

Vulin je čestitao pripadnicima MUP-a i Ministarstva pravde, a posebno ministru Stefanoviću na upornosti i strpljenju u sprovođenju istraga.

Posebno se zahvalio Stefanoviću, jer je, kako je rekao, sve vreme bio u stanju da razdvoji politiku od struke i izbori se za to da se konačno sazna istina "ko je pljačkao ovu zemlju".

"Svi napadi na ovu akciju, a biće žestoki, biće ih puno, ići će u tom pravcu da je ovo političko hapšenje. Ovo nije političko hapšenje, ovo je dobra vest za sve građane. Konačno pravna država u potpunosti funkcioniše i niko nije zaštićen", rekao je Vulin.

On je dodao da su predugo "bogataši, tajkuni, razni političari, pripadnici partija DOS-a" bili zaštićeni, samo zato što su bili pripadnici partija DOS-a i "što su bili bogataši i tajkuni".

"Pravda mora biti ista za sve", zaključio je Vulin.

VESIĆ O DAJREKT: VELIKA POLITIČKA ZLOUPOTREBA SE RASVETLjAVA

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas, povodom hapšenja direktora "Dajrekt medija" i još dvoje zaposlenih u marketingu RTS-a, da je zadovoljan što se velika politička zloupotreba na neki način rasvetljava.

Vesić je, odgovarajući na pitanja novinara da prokomentariše hapšenje vlasnika bivše firme Dragana Đilasa, kazao da su mnogi gradski zvaničnici kada su ušli u Skupštinu grada ukazivali na zloupotrebe koje je Đilas počinio dok je bio gradonačelnik, a koje se odnose na prodaju reklamnih sekundi.

Jedna od oštećenih medijskih kuća bio je i Studio B, rekao je Vesić i dodao da se zloupotreba vidi po ceni po kojoj su sekunde prodavane kada je Đilas bio gradonačelnik i kada nije bio gradonačelnik.

"Da ne pričam da je suludo da gradonačelnik prodaje reklamne sekunda preko svoje firme Studiju B, čiji je osnivač Skupština grada, i da je suludo da državni funkcioner prodaje sekunde RTS-u. Ako postoji primer zloupotrebe, to je zloupotreba", rekao je Vesić tokom obilaska logističkog centra na Međunarodnom terminalnu na Novom Beogradu.

Istakao je da je za sve to vreme bilo prostora za Agenciju za borbu protiv korupcije da reaguje i dodao da veruje u institucije, ali da njihov rad ne može da komentariše.