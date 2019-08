S. M. JOVANOVIĆ - Lj. TRIFUNOVIĆ | 25. avgust 2019. 12:25 > 21:00 |

Uhapšen zločinac iz Jabukovca, Davor P. (35) priznao zločin i policijskim inspektorima rekao da je susede samo hteo da zaplaši i otme im novac. Deda Radovan: Ne verujem da je moj unuk ubica. On je miran dečko, povučen

DAVOR P. (35) iz Jabukovca kod Negotina, uhapšen pod sumnjom da je 7. avgusta u ovom selu, na mestu zvanom Velja Vratna, ubio Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53), priznao je zločin! Kako "Novosti" saznaju, hapšenju, u subotu uveče, se nije opirao, a na saslušanju je rekao "da je ukrao 500 evra", dok je policija pretresom kuće u kojoj je živeo sa ocem, babom i dedom, pronašla 300.

Zločinac, koji je posedovao četiri puške i gomilu municije, a koje je zakopao u okolini Jabukovca, policijskim inspektorima je rekao da je "ubio iz straha".



- Po selu su svi pričali da je Raja imao velike svote novca - ispričao je Davor policiji, dodajući "da nije imao nameru da pobije komšije, već samo da ih zaplaši i uzme im novac".

Osumnjičeni je, kako navodi izvor našeg lista blizak istrazi ovog monstruznog zločina koji je potresao celu Srbiju, odveo i do oružja, koje je zakopao na svom salašu, kao i u šumi na putu od Jabukovca ka Štubiku.

- Inspektorima je pokazao mesto gde je zakopao automatski pištolj "škorpion" i poluautomatsku malokalibarsku pušku sa prigušivačima, za koje se sumnja da ih je koristio u zločinu. Priznao je i da je motiv zločina bilo koristoljublje - navodi naš izvor.

Kobnog dana, prema saznanjima našeg lista, Raja je otišao na njivu, a Davor, krijući se, sačekao da ode kako bi ušao u dvorište. Ubica je, saznajemo, prvo ubio žene, a na salaš je krenuo sa namerom da novac iznudi od Dragice Kazimirović (93), koja se kretala uz pomoć štaka. Nije očekivao da će tamo zateći i njenu ćerku Ljubinku, ali i unuku Draganu, koje su tri nedelje pre toga došle iz Nemačke da obiđu majku i brata, odnosno babu i ujaka, i pomognu im oko poslova na imanju i u kući.

Raja ga je, veruje se, ubrzo iznenadio, pa ga je Davor likvidirao, dok je ovaj dolazio kući svojim traktorom, sa čak pet metaka. Žrtve je, sumnja se, ubijao sa dva oružja.

Na imanju Kazimirovića, međutim, iako je očekivao mnogo novca, u kratkoj premetačini koju je izvršio, pored 500 evra i 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, nije pronašao ništa više. Saznajemo i da mu je promakla torba u kojoj je Raja navodno držao 8.000 evra, kao i još 2.000 evra koliko su imale Ljubinka Oprikić i njena ćerka Dragana Jozeljić. Ubica se, navodno, uplašio da bi neko mogao da naiđe, pa je kuću tek letimično pregledao i brzo se udaljio sa mesta strašnog zločina.

Na vest o hapšenju ovog mladića, u Jabukovcu smo u nedelju zatekli nevericu. Davor je, kažu Jabukovčani, miran i tih mladić, a slovi i za dobrog auto-mehaničara.

"OVERENI" U GLAVU DRAGICA Kazimirović i Dragana Jozeljić ubijene su ispred trema sa po dva metka u glavu. Ljubinka je pronađena ispred kuće ubijena jednim metkom u predelu usana, a Raju je ubica pogodio sa četiri metka u stomak i grudni koš i jedniwm metkom u glavu.

- Znao je da vam za popravku uzme čak i manje novca nego što ste očekivali, a da je dobro radio to stoji. On i brat, koji sada radi kao limar u Hrvatskoj, dobri su majstori. Prosto je neverovatno da on stoji iza ovakvog zločina - kaže nam jedan od meštana.

Njegovi najbliži, baba Mileva i deda Radovan, sa kojima je živeo u domaćinstvu, sumnjaju u priču da je Davor ubio Raju Kazimirovića i njegove najbliže.

- Dobio je poziv da se javi u policiju i on je u subotu ujutru otišao i dao izjavu. Posle su došli policajci i izvršili su pretres njegove sobe. Ne verujem da je moj unuk ubica. On je miran dečko, povučen - u dahu će Radovan P.

Mnogi, pak, vele, da je Davor do najsitnijih detalja znao sve o naoružanju, da mu je vojska bila opsesija, o čemu svedoče i profili na društvenim mrežama puni slika u maskirnoj uniformi i sa oružjem.

- Vojsku je služio u Nišu i Leskovcu. Interesovala ga je armija, mislim da je i profesionalni vojnik hteo da bude - kaže Mileva, Davorova baba.

Osim za teško četvorostruko ubistvo, Davor P. se tereti i da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

Pored zakopanih "škorpiona" i poluautomatske malokalibarske puške sa prigušivačima, policija je pronašla, takođe zakopane, još dve malokalibarske puške, jednu poluautomatsku i jednu gasnu pušku, kao i veću količinu municije.

Inače, posle stravičnog zločina, policija je "tražila i problematične osobe iz Jabukovca", pa je tako došla i do Davora.



- Kada je priveden, najpre je sve negirao, ali je na poligrafskom ispitivanju dokazano da ne govori istinu - navodi naš izvor.

Oružje i gomilu municije sakrio u okolini sela i salaša

Od 9. avgusta, kada su pronađena beživotna tela Raje Kazimirovića i njegovih najbližih, saslušano je dvadesetak ljudi, neki u cilju prikupljanja obaveštenja, a neki i zbog osnova sumnje i indicija. Svi oni su tada prošli i poligrafsko ispitivanje.





HTEO DA UBIJE RODITELjE BIVŠE DEVOJKE

DAVORA je 2003. godine ostavila devojka. Tada je jednom gastarbajteru koji se tih dana nalazio u rodnom selu ukrao automobil i, kako svedoče njegovi poznanici, otišao put Negotina, kod porodice te devojhke. Pištoljem im je, navodno, pretio da će ih sve pobiti.

BLAGO

POSLE odsluženog vojnog roka Davor je, navodno, postao opsednut traganjem za zakopanim blagom. Ostao je da živi sa ocem u porodičnoj kući, nakon što mu se majka preudala.