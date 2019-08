Novosti online | 24. avgust 2019. 21:59 | Komentara: 0

- Da li je toliki bes koji je doveo do ubistva, samo da bi odbranio sebe samog ili je, možda, želeo da postane porodični heroj i pored sebe spase i porodicu. Duboke su ovo i osetljive teme koje istraga u ovom teškom slučaju sigurno neće zaobići - dodaje naš sagovornik.





Od utorka, kada je Bogdan Gajić (20) uhapšen zbog sumnje da je u porodičnoj kući ubio svog starijeg brata Ignjata (24), tragedija ugledne šabačke porodice je nezaobilazna tema u gradu na Savi.O nezapamćenom ubistvu komentariše se na svakom koraku, a još više od juče kada je Telegraf.rs objavio snimak sigurnosnih kamera iz Ulice oslobođenja, na kojem se vidi kako osoba u tri sata ujutro gura kolica prekrivena belim čaršavom.- Čula sam da postoji snimak, ali verujte ne smem da ga pogledam. Po priči ljudi koji su ga videli, shvatila sam da moj želudac to ne bi podneo. Mučno mi je da više i slušam o tome jer poznajem oca te dece, a moj sin je prijatelj sa Bogdanom koji je sada u zatvoru zbog ubistva - kaže B. E.Šapčanka G.S. je užasnuta snimkom i poredi ga sa neveštom scenom iz horor filmova.- Kao, nabio kapuljaču na glavu, a telo prekrio belim čaršavom. I još gura kolica sredinom ulice. Užasno je i tragično i za porodicu i ovog mladog čoveka koji je sebi uništio život - kaže ona.Naglašavajući kako ne voli da sluša i čita o tragičnim događajima, P.V. iznosi uverenje da su oni posledica opšteg stanja društva.- Mi smo društvo bez kompasa, izbezumljeni u svim sferama i svi od reda, od siromašnih do bogatih. Ne prepoznajemo jasan cilj kuda ide naše društvo, nema jasne i perspektivne vizije, ne vidi se vizija napretka, već se sve više ljudi bežeći od pozitivnog, humanog i stvaralačkog okreće negativnom ponašanju - smatra P.V.Ugledni šabački psihijatrijski stručnjak, koji je insistirao na anonimnosti, na osnovu svega što su mediji prenosili, ocenjuje da je ova porodična tragedija jedna velika tajna o kojoj bi mogao roman da se napiše.- Odgovori na veliki broj otvorenih pitanja mogli bi da otkriju porodične tajne koje su čuvane u četiri zida kako bi se prikazivala slika savršene porodice. Pored ostalih, to su pitanja kako je najstariji sin postao problematičan, kako ga u medijima predstavljaju, a zašto je srednji sin za kojeg se piše da je dobar, na kraju postao ubica. Da su u pitanju negacija i prikrivanje narušenih porodičnih odnosa, može se smatrati i što na posmrtnom plakatu nije navedeno da je najstariji sin tragično izgubio život, već piše da je preminuo, pa je još i ime sina koji je osumnjičen za ubistvo stavljeno na spisak ožalošćenih - kaže lekar.Ovaj stručnjak pretpostavlja, na osnovu izjave osumnjičenog da je brat kojeg je ubio maltretirao celu porodicu i posebno njega, kako je u pitanju klasičan slučaj kada žrtva nasilja postaje nasilnik.