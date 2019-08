Novosti online | 24. avgust 2019. 18:27 | Komentara: 0

Stefan P. (19), koji se udavio na plaži Olmpik bič u Grčkoj, objavio je nekoliko "storija" sa svog poslednjeg letovanja.Bezbrižan, zajedno sa sestrom od ujaka, Stefan je bio na sedmodnevnom odmoru u Grčkoj i juče je trebalo da se vrati u rodni Požarevac.Nažalost, poslednjeg dana svog letovanja završio je tragično, a na plaži nije bilo spasilaca da mu pruže pomoć, jer su se oni dan ranije povukli zbog neizmirenih dugovanja opština Katerini.Poslednja Stefanova fotografija je upravo nastala na plaži gde je stradao i to je objavio na svom instagram "storiju" nekoliko dana ranije.Na ostalim slikama sa letovanja, koje takođe nisu nastale tog dana, Stefan se pohvalio provodom, kako na plaži, tako i u klubu, i to su bile njegove jedine objave na Instagramu.Kako su ispričale komšije, Stefan je poželeo da se još jednom okupa, za kraj. Poklopio ga je kobni talas.- Na letovanju su bili nedelju dana. Hteo je još jednom da se okupa pred polazak. Ušao je vodu, talas ga je poklopio i on je jednostavno nestao - kažu za "Blic" komšije iz njegovog sela Pečanice, koji su u kontaktu sa Stefanovim roditeljima.Nesreća se dogodila blizu kule gde se inače nalaze spasioci. Ekipa Hitne pomoći pokušala je da reanimira mladića, ali nažalost bezuspešno.