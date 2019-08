Novosti online | 24. avgust 2019. 14:59 | Komentara: 0

Prema izjavama očevidaca i nezvaničnim saznanjima iz policije, ubistvo u klubu desilo se naočigled brojnih svedoka.





(Telegraf.rs)



Marko Đorđević (32), blizak kriminalnom "Klanu Amerika" i osumnjičeni za ubistvo Luke Radulovića, uhapšen je u petak u Kanu na Francuskoj rivijeri, zahvaljujući saradnji tima ENFAST (Evropska mreža odbeglih aktivnih timova za pretragu), sačinjenog od agenata iz Italije, Srbije, Slovenije i Francuske.Đorđević se dovodi u vezu sa ubistvom dilera droge Luke Radulovića koje se dogodilo prošle godine u jednom od kafića nedaleko od Brankovog mosta u Beogradu. Uhapšen je u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali u kojoj se odmarao sa porodicom.Za Đorđevićem je bila raspisana crvena Interpolova poternica po nalogu Srbije, a u našoj zemlji preti mu kazna do 40 godina zatvora.Operacija je započela kada je srpski ENFAST tim aktivirao italijanske kolege, sastavljene od policajaca, karabinjera i finansijera Službe za međunarodnu policijsku saradnju Centralne uprave kriminalističke policije, tako što su pratili signale kretanja rođaka begunaca (majka, sestra i njegova supruga sa dva mala blizanaca) koji su trebalo da se vrate Srbiju letom iz Milana 23. avgusta.Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu.Pošto je to bio kombi sa slovenačkim registarskim tablicama, slovenački tim ENFAST bio je odmah aktiviran i odmah je utvrdio da je reč o iznajmljenom kombiju. Slovenačka policija rekonstruisala je rutu kombija do njegovog krajnjeg odredišta u Francuskoj, u poznatom i turističkom gradu Kanu. Tako je započeo francuski tim ENFAST koji je identifikovao vilu u kojoj je begunac sa porodicom bio tokom letnjeg odmora, uhapsivši ga ubrzo nakon toga, pišu italijanski i francuski onlajn mediji.Policija navodi da je operacija bila izuzetno teška zbog prisustva članova porodice, ali da je sve proteklo u najboljem redu.Đorđević je predat javnom tužilaštvu u Provansu, koje je zaduženo za postupak izručenja Beogradu.Za Markom Đorđevićem raspisana je poternica zbog sumnje da je ubio Luku Radulovića u aprilu u beogradskom klubu.Prema ranijem izveštavanju, Radulović i Đorđević su se sukobili nekoliko meseci pre kobne večeri i ubistva koje se dogodilo ispod Brankovog mosta. Radulović je izašao kao pobednik u toj tuči, što Đorđević navodno nije mogao da mu oprosti.Luka Radulović bio je policiji poznat kao diler kokaina, ali pažnju javnosti na sebe je najviše skrenuo u septembru 2017. kada je presekao kolonu predsednika Aleksandra Vučića na Topčiderskoj zvezdi. Radulović je u Vučićevu kolonu uleteo "bentlijem" Ivice Dragutinovića, poznatog fudbalera i bivšeg reprezentativca Srbije, koji je prethodno bio gost u jednoj diskoteci na Senjaku. Radulović je radio kao jedan od pripadnika obezbeđenja te diskoteke.Prethodno, takođe tokom 2017. godine, Radulović je hapšen i ekspresno osuđen za trgovinu narkoticima, nakon što je priznao delo i sklopio sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal. Robiju, međutim, nije dočekao jer je ubijen 18. aprila.