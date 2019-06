Z. U. | 17. jun 2019. 08:02 | Komentara: 0

PEVAČICA Jelena Marjanović zvala je svog supruga Zorana -Moj Zlatni i Zlatane Moj... On je nju oslovljavao sa Medo i Medo Meki... Tako je Jelena napravila kovanicu i svog muža memorisala u svom telefonu kao Zlatan Mekin!Izvor blizak ovoj porodici razjasnio je za "Novosti" šta znači nadimak kojim je Jelena oslovljavala Zorana, a koji se pominje i u najnovijoj, trećoj optužnici protiv Zorana Marjanovića, optuženog za brutalno ubistvo supruge 2. aprila 2016. na nasipu u Borči.- Skoro nikad se Jelena i Zoran međusobno nisu oslovljavali imenima već su tepali jedan drugom - objašnjava naš sagovornik. - Zato će se teško i dokazati motiv zločina. Kad hoćete od nekog da odete, kako insinuira tužilac, ne memorišete ga pod nadimkom kojim mu tepate.Slično razmišljaju i advokati Zorana Marjanovića. Ipak, prema rečima njegovog branioca Stefana Jokića, to je samo jedna sitnica u moru mnogo većih i jačih dokaza da njegov klijent nije počinio zločin.- Čekamo odgovor na žalbe - navodi Jokić. - Sve tvrdnje tužilaštva smo argumentovano i sa dokazima pobili. Verujemo da će to Apelacioni sud uzeti u obzir prilikom donošenja odluke. Nema dokaza da je Zoran ubio Jelenu, to decidno tvrdimo. Nema dokaza, jer on to i nije uradio.