J. Ć. | 15. jun 2019. 21:27 | Komentara: 0

Mladić (24) nestao je u subotu oko 17 sati na Krajkovačkom jezeru kod Merošine, a kako se sumnja, on se najverovatnije utopio nakon što je u alkpholisanom stanju skočio u jezero.Policija i vatrogasci intenzivno tragaju za telom. Očevici kažu da je utapanje posledica veća količine alkohola koju su mladići popili pre ulaska u vodu.Policiji je nestanak prijavljen oko 17 sati, a oko 19 sati na jezero je pristigla i ronilačka ekipa.- Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i intenzivno vršimo pretragu, do sada nemamo informaciju da je telo pronađeno. Obavešteno je nadležno tužilaštvo-kažu u policiji.Očevici ukazuju na veću količinu alkohola koju su nesretni momak i njegovi prijatelji popili pre ulaska u vodu.Dovezli su se kolima do obale, maltene do same vode, kada su izašli iz auta poređali su čaše na krov i počeli da sipaju kao u kafani, nekoliko tura. Zatim su onako bahato ušli u vodu i krenuli ka drugoj obali, kada su doplivali primetio sam komešanje i čuo da je jedan od njih nestao -priča očevidac.Ovo nije prvo utapanje u Krajkovačkom jezeru gde se i pored zabrane plivanja svake godine veliki broj ljudi iz okoline rashlađuje u toplim danima.