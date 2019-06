Novosti Online | 13. jun 2019. 15:50 | Komentara: 0

Sumnja se da je I.D. od decembra 2016. godine do juna 2018. godine, zloupotrebivši svoj službeni položaj, sebi i još petoro zaposlenih nezakonito uvećao zarade, čime je preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ oštetio za 800.336 dinara

POLICIJA u Zrenjaninu uhapsila je I.D. (1953), bivše odgovorno lice Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ u Zrenjaninu, zbog postojanja osnova sumnje da je, nezakonitim povećanjem zarada i isplatama putnih troškova, oštetio to preduzeće za oko 984.000 dinara, saopšteno je iz MUP-a.Sumnja se da je I.D. od decembra 2016. godine do juna 2018. godine, zloupotrebivši svoj službeni položaj, sebi i još petoro zaposlenih nezakonito uvećao zarade, čime je preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ oštetio za 800.336 dinara.Takođe se sumnja da je u periodu od juna 2017. do juna 2018. godine odobrio sebi i još sedmoro zaposlenih isplatu putnih troškova, iako koji su posedovali debitne kartice za gorivo ili su imali na zaduženju službeno vozilo, čime je preduzeću naneo štetu od 183.600 dinara.Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja, osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.