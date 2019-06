Tanjug | 13. jun 2019. 14:58 | Komentara: 0

Apelacioni sud u Beogradu razmatrao je u četvrtak žalbu tužilaštva za organizovani kriminal na presudu kojom su u julu prošle godine zbog nedostatka dokaza sedmorica pripadnika nekadašnje Jedinice za specijalne operacije (JSO) oslobođeni od optužbi za oružanu pobunu jedinice 2001. godine.Javnoj sednici prisustvovali su predstavnik tužilaštva, branioci optuženih, kao i petorica optuženih - nekadašnji komadanti JSO Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović kao i pripadnici jedinice Dragoslav Krsmanović, Veselin Lečić i Dragiša Radić.Ulemek i Jovanović su na svoj zahtev privedeni iz zatvora u Požarevcu, gde u strogom režimu izdržavanu kazne od po 40 godina zatvora na koje su osuđeni zbog više teških krivičnih dela pored ostalih i za ubistvo premijera Zorana Đinđića.Ostali optuženi su na slobodi.Nakon javnog dela sednice, koja je danas završena, Apelacioni sud sada treba da odluči o žalbi tužilaštva odnosno da li će presudu potvrditi, preinačiti ili je ukinuti i naložiti ponavljanje suđenja.U ovom postupku optuženi su nekadašnji komandanti JSO-a Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović, kao i pripadnici jedinice Mica Petraković, Dragoslav Krsmanović, Veselin Lečić, Dragiša Rodić i Vladimir Potić.Tokom suđenja optuženi su tvrdili da je bila reč o protestu, a ne o pobuni.Specijalni sud je inace, oslobađajuću presudu doneo jednoglasno, jer kako je obrazložio, tužilaštvo za organizovani kriminal nije dokazalo svoje tvrdnje iz optužnice.Sud je podsetio u prvostepenoj presudi da vlada tada nije proglasila vanredno stanje, jer je procenila da ne postoji bojazan od nasilnog preuzimanja vlasti.Tužilac se, međutim, u žalbi osvrnuo na dokaze koji se tiču svedočenja tadašnjeg ministra unitrašnjih poslova Dušana Mihajlovića i pripadnika “zemunskog klana”.Što se tice Dušana Maričića Gumara, koji je u vreme pobune bio komandant jedinice, medicinskim veštačenjem je prošle godine ocenjeno da nije sposoban za suđenje, pa je postupak protiv njega razdvojen.Maričić takođe služi kaznu zatvora u Požarevcu.Tužilaštvo tereti optužene tvrdeći kako je od 9. do 17. novembra 2001. godine JSO otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Đindića, da prekine sa pobunom.Istovremeno, operativni deo Jedinice je borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata blokirao autoput.Prvi put je to učinjeno 10. novembra na autoputu Novi Sad-Subotica u blizini Vrbasa, a drugi put 12. novembra blokadom autoputa kroz Beograd kod Sava centra.Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost Jedinice za primenu nasilja ukoliko se ne prihvate njeni zahtjevi za smenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamenika Zorana Mijatovića.Takvim postupanjem Jedinice, bili su neposredno ugroženi sigurnost i ustavni poredak zemlje, navodi se u optužnici.Protest JSO je prekinut nakon što su Petrović i Mijatović podneli ostavke, dok Mihajlović to nije učinio.Optuženi su u svojim odbranama negirali pobunu tvrdeći kako su iskazali protest zbog obmane nadređenih.Naime, pripadnici JSO su uhapsili braću Banović koji su potom izručeni Tribunalu u Hagu, iako je postojao dogovor da se pripadnici JSO ne angažuju za privođenje haških optuženika.Komandantima JSO-a je navodno receno kako su u pitanju opasni kriminalci koji ce pružati otpor i kako niko nije spominjao Haški tribunal, ali se ispostavilo drugačije.Tadašnji čelnici DB-a Goran Petrović i Zoran Mijatović su odbili da pričaju sa Jedinicom koja je bila u sastavu DB-a, što je rezultiralo nezadovoljstvom.