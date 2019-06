Tanjug | 13. jun 2019. 10:19 | Komentara: 0

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je danas da gondolu imaju mnogi svetski centri poput Njujorka i Jerusalima i ponovio da ona koja treba da se izgradi u Beogradu nema veze sa Beogradskom tvrđavom, već sa parkom Kalemegdan.On je, gostujući na TV Pink, kazao da "isti oni koji su pravili hajku protiv projekta gondole, nisu podigli glas kada se srpske svetinje sa Kosova i Metohije iz 14. veka proglašavaju za katoličke"."Za naše kritičare je normalno da se slikaju pored fontane u Barseloni i gondole u Jerusalimu, da šalju selfije i pričaju kako mi u Beogradu nemamo ništa. Samo iz razloga jer to radi Aleksandar Vučić i mi njegovi saradnici u Gradu Beogradu", rekao je Vesić.Jedan od razloga hajke oko gondole je, smatra Vesić, želja da se pokaže kako Srbija nije u stanju da čuva svoju kulturnu baštinu, jer ako ne može da je čuva u Beogradu, kako će moći da je čuva na Kosovu i Metohiji, a to se, ističe, ovih dana i potvrdilo, jer nije čuo da se neko ko se protivi izgradnji gondole u Beogradu usprotivio izjavi Ramuša Haradinaja, koji je za ostatke pravoslavne crkve Svetog Nikole u Novom brdu iz 14. veka rekao da je reč o katoličkom hramu."Sve te kritičare ne interesuje kulturna baština, već je cilj hajka protiv Vučića", smatra zamenik gradonačelnika.On je podsetio da je na Beogradskoj tvrđavi gradska vlast rekonstruisala Spomenik zahvalnosti Francuskoj, Malo stepenište Jelisavete Načić, plato oko Pobednika i sledi obnova samog spomenika.Takođe je uređeno Damat Ali-pašino turbe, česma Mehmed-paše Sokolović i trenutno se izvode radovi na Velikom stepeništu. Kreće se u obnovu Sahat kule i od naredne godine rekonstrukcija paviljona Cvjete Zuzorić, naveo je Vesić."Uradili smo više nego druge gradske vlasti u prethodnih 20 godina zajedno. U vreme bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa je bilo zabranjeno ulagati u Beogradsku tvrđavu, dok je radnicima u tom javnom preduzeću nezakonito smanjio plate za 15 odsto, jer je hteo da ih ugasi", zaključio je Vesić.Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić rekao je da se danas, zahvaljujući diplomatskoj aktivnosti predsednika Aleksandra Vučića, uvažavaju i srpski interesi po pitanju Kosova i Metohije.Vesić je kazap da i oni koji su priznali nezavisnost tzv. Kosova i oni koji nisu danas razumeju da bez Srbije nema trajnog rešenja.On je gostujući na Televiziji Pink kazao i da Vučićeva borba nije laka."Klinton i Olbrajtova su došli da posete svoje čedo jer je zahvaljujući njima nastala samoproglašena lažna država Kosovo. Oni si bivši čelnici SAD-a, nisu na funkcijama i na toj proslavi nije bilo američkih zvaničnika", prokomentarisao je Vesić "obeležavanje 20 godina od ulaska NATO snaga na KiM".Prema njegovim rečima, za nas je važno što se danas moraju uvažiti srpski interesi, što je, kaže, najveća pobeda."Sada se ponovo pitanje Kosova i Metohije stavlja na dnevni red u najvećim centrima moći, što znači da taj scenario koji su pisali Olbrajtova i Klinton 1999. godine nije uspeo i da je doživeo fijasko, jer da je uspeo danas se ne bi pričalo o tome", istakao je Vesić.Na nama je da budemo strpljivi, da naš predsednik Vučić nastavi sa ovakvom politikom sa kojom mi nudimo kompromis, rekao je Vesić i dodao da je sasvim siguran da će Srbija doći do rešenja koje će zadovoljiti i srpski i albanski narod.Vesić je naveo i da današnja opozicija jedno priča po ambasadama, drugo u inostranstvu, a treće u zemlji."Ti isti ljudi su tražili od Srba na Kosovu da ne izađu na izbore, a da nisu izašli ne bi mogli da zaštite svoje interese. Njih samo interesuje da na Kosovu zarade neki politički poen. Za razliku od njih Vučić isto priča i u Beogradu, i u Kosovskoj Mitrovici i u Bratislavi, Vašiongtonu, Moskvi i zato on ima podršku u narodu", podvukao je Vesić.Govoreći o najavi dela opozicije da će da bojkotuje izbore, Vesić je naglasio da su izbori instrument kojim se odlučuje koja će se politika sprovoditi."Oni koji beže od izbora beže od sopstvene odgovornosti jer ili nemaju kandidate ili nemaju politiku i nisu spremni da učestvuju. To je jedna alibi poliika koja ni jednoj stranci ništa dobro nije donela. Opozicija nema program, jedini im je program da uništavaju saobraćajne znake", rekao je Vesić.