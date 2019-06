Beta | 11. jun 2019. 12:02 | Komentara: 0

Policija iz Kuršumlije uhapsila je B.B (59) i A.S (26), iz Male plane kod Prokuplja, zbog sumnje da su pre nešto više od mesec dana u planinskom selu Ravni Šort, u Kuršumlijskoj opštini, provalili u kuću Svetormira Arsenijevića (51) i ukrali 18.000 evra.Prema nezvaničnim informacijama, pljačkaši su novac podelili po pola, posle čega je B.B opljačkao A.S i novac potrošio.Opljačkani Svetomir Arsenijević, koji je novac uštedeo za proteklih 30 godina, od prodaje stoke, sada u poluporušenoj kući, bez minimalnih uslova za život, gladuje potpuno usamljen na planini.Svetomir Arsenijević, na Radan planini, u selu Ravni Šort, ostao je na selu zbog obolele majke.Otac mu je odavno preminuo, a majku nije mogao da ostavi samu na planini.Kako je rekao, čuvao je velika stada ovaca i koza, kao i bikove i krave.On i sada pokojna majka živeli su od prodaje stoke i istovremeno štedeli, jer su planirali da u Kuršumliji naprave manju kuću i da se presele u grad.Za 30 godina, ušteđevina Svetomirovog oca i Svetomirova je iznosila 18.000 evra.Prema njegovim rečima bio je miran, jer je uštedeo dovoljno novca za preseljenje u grad, zato nije ulagao u renoviranje kuće na selu, ali, kako je rekao, ni slutio nije kakva će ga nesreća snaći.Za samo nekoliko dana, ostao je i bez majke i bez novca u kući koja samo što nije pala."Majka mi je preminula početkom aprila, još se nisam oporavio od tragedije, jer mi je majka bila sve na svetu, samo nju sam imao. Posle samo nekoliko dana, pljačkaši su provalili u kuću i odneli mi životnu ušteđevinu, odneli mi sve planove, odneli mi budućnost i ostavili me u mukama u divljini", jecajući je rekao Beti Svetomir.Nakon hapšenja dvojice osumnjičenih iz Male Plane kod Prokuplja, Svetomir se sa njima susreo licem u lice, u stanici policije u Kuršumliji.Prepoznao je dvojicu ljudi koji su pre nekoliko meseci dolazili u njegovo dvorište na planini.U hodniku policijske stanice bili su razdvojeni, a Svetomir je prišao obojici."Pitao sam mlađeg, gde je moj novac, a on mi je rekao da je sve kod starijeg i priznao svaki detalj pljačke. Ljut na starijeg, jer je i njega opljačkao, odmah je sve priznao. Stariji nije hteo da razgovara sa mnom", prisetio se Svetomir.Pre nekoliko meseci, dvojica uhapšenih su došli kod Svetomira u Ravni Šort, navodno zainteresovani za kupovinu starog gvožđa i drva."Učinilo mi se da bih mogao i neko drvo da prodam pa sam tako i ušao u razgovor sa njima, ponudio im da sednu", uz težak uzdah se prisećao Svetomir.Sedeći sa njim i pokojnom majkom, dvojica ljudi su ispitali sve do u tančine, a Svetomir iskren gorštak sa planine, poverovao je da su i oni iskreni, i ispričao im svoj plan."Pitali su me zašto ja i majka živimo u ovako oronuloj kući. Rekao sam im da nisam želeo tu da ulažem, da sam štedeo novac da bi napravio kuću u Kuršumliji i da sam prodavao veliku stoku. Otišli su i više ih nisam video, ali sam kasnije čuo da su se u susednim selima raspitivali za mene", rekao je Svetomir.Nekoliko meseci su pljačkaši pratili Svetomira, navodno su kupovali drva u susednim šumama.Međutim, obolela Svetomirova majka je stalno bila u kući, dok je on čuvao stoku po planinama, pa to pljačkašima nije išlo na ruku, i njihovo praćenje se oteglo mesecima.Na žalost, idealna prilika se ukazala odmah posle smrti Svetomirove majke.Pljačkaši su iz obližnje šume pratili Svetomirovo kretanje, kada je oterao dve krave i nekoliko koza da napasa u planinu, oni su odvalili katanac na vratima i ušli u kuću."Novac sam pošteno zaradio pa i nisam ni osećao potrebu da ga negde krijem. Jedan deo novca sam drzao u maloj torbici, drugi deo među listovima jedne knjige. I torbica i knjiga su bili u vitrini, gde su bile neke kutije i čaše. Nisu mnogo preturali po kući. Iz torbice izvadili novac, a knjigu bacili usput u šumi", rekao je Svetomir.Tako je Svetomiru srušen ceo svet, za samo nekoliko dana.Stoku je rasprodao, ostale su mu još dve krave i nekoliko koza, i prazna, stara oronula kuća, i malo namirnica, koje će mu potrajati još nekoliko dana."Dođem uveče sa kravama iz planine, prvo u glas zakukam, a onda sednem ispred kuće isplačem se i odem u štalu da prespavam, čini mi se umreću od tuge u kući. Nema ni majke, nema ni novca", brišući suze jedva je izgovorio Svetomir.Njegov komšija Miloš Arsenijević (66), koji povremeno boravi u Ravnom Šortu, rekao je da još ne može da shvati situaciju u kojoj se našao njegov komšija Svetomir koga poznaje ceo život, kao dobrog domaćina i čobanina.Kako je dodao, svi iz sela su na neki način uspeli da odu za boljim životim, a Svetomir je ostao sam u selu."Ne mogu da shvatim da baš njega opljačkaju, živog mučenika. Ceo život je posvetio planini i stoci, da bi sakupio taj novac, da se preseli u grad. Sad je ostao bez igde ičega. Te ljude sam i ja video ovde, navodno su kupovali drva. Niko u njih nije sumnjao", priča Beti Miloš.U trošnoj kući, ostalo je još dva litara ulja, malo soli i nekoliko kilograma brašna i to je sve što Svetomir ima, preti mu glad.Prema nezvaničnim informacijama, policija iz Kuršumlije sprovela je opsežni istragu i ušla u trag pljačkašima, ubrzo posle pljačke.B.B i S.A su podelili opljačkan novac, nakon čega je B.B opljačkao "kolegu" pa je ovaj ostao bez novca, te je svađa među njima doprinela hapšenju.Policija nije pronašla novac, a prema saznanjima od meštana Male Plane, primetili su da je B.B. tokom maja kupio nekretninu u svom selu Mala Plana i renovirao staru kuću.Nakon hapšenja, obojica su zadržani 48 sati, a nadležno tužilaštvo u Kuršumliji B.B. (51) odredilo je jednomesečni pritvor, dok je S.A (26) pušten da se brani sa slobode.Inače, u proteklom periodu u Kuršumliji su se dogodilo još nekoliko većih pljački, a kuršumlijska policija je uspešno razrešila gotovo sve slučajeve, zbog čega je više lica lišeno slobode i predato u nadležnost tužilaštvu u Kuršumliji.