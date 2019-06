Tanjug | 09. jun 2019. 17:18 | Komentara: 0

Srbin je, nakon što je odveo dete kući, došao natrag u salon, uzeo metlu i napao frizera.





PROČITAJTE I: Preševljanin pucao na rođake



Dvojica muškaraca pobila su se danas metlom i makazama u jednom frizerskom salonu u Beču, a uzrok nije bila loša frizura već prejaka muzika.Klijent, jedan 24-ogodišnji Srbin, koji je kod frizera doveo svog sina na šišanje, napao je metlom frizera koji je uzeo u ruke makaze i uzvratio.Srbin je u toj neravnopravnoj tuči zadobio teže povrede, a frizer je završio u zatvoru.Srbin se, dok je čekao da mu šišaju sina, požalio frizeru, inače Sirijcu, na preglasnu muziku i zamolio da je smanje.Pošto je Sirijac to odbio Srbin je sam uzeo njegov mobilni u ruke i smanjio muziku.Na to je frizer izbacio svoje mušterije, preneo je portparol policije Paul Ajdenberger.Zbog toga je, tvrdi Sirijac, on uzeo makaze i posekao je Srbina u predelu grudi i lica.Radnik u salonu uspeo je da razdvoji dvojicu muškaraca i pozvao je policiju, koja je došla na mesto tuče nakon svega jednog minuta, jer je patrola bila u blizini.Srbin je prebačen u bolnicu, a Sirijac zatvoren i on će morati da odgovara za nanošenje telesnih povreda.Prijavu je, medutim, dobio i Srbin, a zbog nanošenja telesnih povreda.