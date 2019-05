S. M. JOVANOVIĆ | 29. maj 2019. 19:53 > 21:06 |

NA saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu, Zoran A. (24) iz Prahova kod Negotina priznao je da je ubio pastorku L. F., ali tvrdi da mu je u tome pomogla nevenčana supruga i majka deteta, Vesna F. Iako je u početku negirao da je ubio devojčicu i rekao da je ona pala sa terase, pritisnut obdukcionim nalazom koji je pokazao da smrt devojčice nije posledica nikakvog pada - promenio je iskaz.

On je rekao da je devojčicu ošamario, nervozan što plače, ali da ju je šamarala i majka. Nakon toga su, kako tvrdi, videli da je obamrla i da ne diše, pa su smislili da je pala sa terase.

Majka ubijene devojčice, Vesna F., međutim, kaže da to nije tačno, već da ju je Zoran ubio udarcima. Ona je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu izjavila da je devojčica, u trenutku kad je Zoran A. došao kući, spavala u sobi. Probudila se i uplašena bukom razbijanja stakla počela je da plače.

Navodno, to je toliko iznerviralo Zorana da je zgrabio dete i ošamario ga dvaput. Kada se Vesna pobunila i pošla ka njemu da ga u tome spreči, uhvatio ju je grubo i izbacio iz kuće, a zatim zaključao vrata. Na njene povike i lupanja pesnicom u vrata nije odgovorio, prema njenim rečima, već je nastavio da šamara dete, koje je vrištalo i plakalo.

U jednom trenutku je Vesna F. začula i da je prevrnuo sto, a onda i jezivu tišinu. Kada je Zoran A. otključao vrata kuće i pustio je unutra, kako je ispričala, ćerku je zatekla obamrlu na krevetu. Devojčica više nije disala. Pozvao je taksi i zajedno su odveli dete u Hitnu službu Zdravstvenog centra u Negotinu gde su rekli da je pala sa terase, ali ne i kako se našla na terasi u 4 sata ujutru.

Kuća u kojoj se dogodilo ubistvo devojčice / Foto: S. M. J.





Na pitanje tužilaštva, zašto je ćutala, rekla je da joj je Zoran A. pretio da će joj, kad već ide da robija, prethodno ubiti i petogodišnjeg sina koji je ostao da živi sa ocem i sve njene najmilije.





Zoranu A. je, nakon saslušanja, određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog teškog ubistva L. F. Iako svi materijalni dokazi trenutno ukazuju na to da je on počinilac, pritvor je, zbog novih okolnosti i njegovih tvrdnji da je u ubistvu učestvovala i majka devojčice, određen i Vesni F. Žena je, inače, prošla poligrafsko ispitivanje. Očekuju se i nova veštačenja koja će dodatno rasvetliti ovo monstruozno ubistvo.

POVREDE I TRAGOVI

DEVOJČICA L. F. preminula je od posledica udaraca. Na to je ukazao i nalaz obdukcije koji je pad sa terase odbacio kao mogućnost. Imala je hematome po čitavoj glavi i polomljenu nadlakticu desne ruke, verovatno instinktivno braneći se. Analize krvi koja je pronađena u kući Zorana A. po zidu i podu, pokazale su da je krv njegova. U kući je pronađena i srča od stakla koju je u besu razbijao, kao i prevrnuti delovi nameštaja.