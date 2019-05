Novosti Online | 21. maj 2019. 13:29 | Komentara: 0

NEZAPAMĆEN skandal dogodio se u Narodnom pozorištu u Beogradu, navodno je Tanasije Uzunović (77) udario šamar balerini D.K. (31) posle čega je reagovala policija. Protiv poznatog glumca podneta je prekršajna prijava u redovnom postupku zbog narušavanja javnog reda i mira, a balerina je odbila lekarsku pomoć.





Tanasije Uzunović je, kako prenose mediji, rekao da nije kriv i da nije udario šamar balerini, inače vlasnici bifea u Narodnom pozorištu, gde se desio incident, kao i da nije upoznat sa time da je protiv njega podneta prekršajna prijava.

- Došao sam da odigram predstavu "Put u Damask". 33 godine sam bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, od 2001. godine sam član Narodnog pozorišta, tamo sam penzionisan, ali i sada imam par naslova. Bila je strahovita buka. Slavili su zaposlenje u Narodnom pozorištu. Nisam mogao na miru da popijem kafu pre predstave. Već je sve kretalo u jedan nezamislim prizor - rekao je Uzunović.

Kako je istakao nakon predstave je trebalo da sačeka ćerku u bifeu Narodnog pozorišta, a buka je i dalje bila nezamisliva, da nije moglo da se sedi.

PROČITAJTE JOŠ - Neobični Beograđani: Tanasije Uzunović

- Jedan gospodin me je, takođe, zamolio da se vidimo u klubu Narodnog pozorišta, pre nego što sam i znao šta se dole dešava. A iz kluba se čula kakofonija, bilo je nezamislivo. Zamolio sam ga da popijemo piće, ali nije želeo ni da uđe unutra jer je bila prevelika buka - rekao je Uzunović.PRO

Istakao je, da kada je zatražio od kelnerice da se muzika malo utiša, da mu je ona poručila da može da se žali isključivo gazdarici.

- Tada je došla ta balerina, pijana, nagla mi se nad uvo i rekla: "Slušaj, ja ovde mogu da radim šta hoću. Ja plaćam Narodnom pozorištu onoliko koliko ti nikada u životu nisi zaradio". Rekao sam joj da pazi šta priča i da mene to ne interesuje, da je to njena stvar. Na to je ona rekla da može da radi šta hoće. Insistirala je da je to kafić i da nema veze sa Narodnim pozorištem. Tada sam je odgurnuo, a ona mi je pokazala prst i rekla da će da mi je*e mater - rekao je Uzunović za Pink.

Nažalost, dodaje Uzunović, niko od njegovih kolega nije bio u klubu.

- Nakon svega jedan od baletana mi je saopštio da je došla policija, koju sam ja mirno sačekao i ispričao sam i njima sve ovo i istakao da je to nezamislivo ponašanje, da je Narodno pozorište stub kulture koji zahteva određeno ponašanje kada se pređe njegov prag - rekao je Uzunović.

Kako kaže, svako bi trebao da zna kodekse pozorišta, da ulaze u jedan hram gde bi trebalo da znaju kako da se ponašaju, a od toga, kako dodaje, ništa nije bilo.

PROČITAJTE JOŠ - Holivud ruše skandali

Uzunović je još jednom istakao da protiv njega nije podneta prijava, ali i dodao, da, ukoliko su ipak podneli, a to će kako kaže, proveriti, da će zapravo on podneti prijavu.

- Ovo može otići u drugom pravcu i postaraću se da sve dobiti svoj pravi tok - rekao je Uzunović, i dodao da je ovo nasleđena situacija u ovom pozorištu koja se ne događa prvi put.