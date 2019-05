Novosti online | 04. maj 2019. 18:08 | Komentara: 0

„Sedeo sam ispred lokala. Naišao je dečko koga znam iz grada, njega i njegovu devojku. Kaže da je došao da u lokalu pored mog da kupi cveće, jer je sutra pobratim na svadbi, a došao je kod mene i neki telefon da pogleda. Seo je ispred lokala i odjenom poče da se trese govoreći da mu je teško. Cvećarka mu je donela vodu i šećer, ali on dobi napad i poče da se guši. Oborili smo ga na zemlju. Otvorio sam mu usta u pokušaju da sprečim gušenje, ali me je ujeo, pa smo mu usta otvorili kašicom. Počeo je da diše i disao dok hitna pomoć nije došla. Stigla mu je devojka, prepoznao je i poljubio, pa je opet dobio napad panike. Kad je stigla hitna pomoć preuzela je neke mere i zajedno smo ga uveli u njihovo vozilo. Video sam da je uključena infuzija i da on ponovo dobija napad. Mislio sam da mu spasao život. Sada sam šokiran“, priča vlasnik radnje Igor Lole Mitrović.





Inače, kako se nezvanično saznaje, u džepu nesrećnog mladića pronađena je kesica za zelenom supstancom koja će se dati na analizu, kao i nešto novca.





Dvadesetčetvorogodišnji mladić M. Z. iz okoline Leskovca preminuo je pre nekoliko minuta u Službi urgentne medicine Opšte bolnice Leskovac, a o uzrocima iznenadne smrti se samo nagađa, potvrđeno je Jugmedii iz više izvora.„U urgentni centar doveden je bez znakova disanja i bez rada srca. Lekari su sve učinili na njegovoj reanimaciji, ali, nažalost, nisu uspeli da ga vrate u život“, kaže u izjavi za Jugmediu Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora bolnice.Ovoj velikoj tragediji prethodila je borba za život mladića ispred prodavnice „Kris mobil“ u Ulici Moše Pijade u centru Leskovca, oko 11.30 sati.Uzroci smrti još nisu poznati. Neki tvrde da je prethodno mladić, navodno progutao kesicu sa teškom drogom, čak tvrde i da su taj čin videli, međutim, naš sagovornik koji je pokušao da mu spase život kaže da ne zna da je imao takav porok.Lekari nisu mogli ni da potvrde ni da demantuju vest o navodnoj progutanoj drogi, ali su naložili hitnu obdukciju.„Naređena je hitna odbukcija i obaveštena policija“, naglašava Stanković.