Počeo je da se trese, nije mogao da diše. Stigla mu je devojka, prepoznao je i poljubio, pa opet dobio napad panike - priča Igor Mitrović iz Leskovca, svedok smrti mladića Miljana Z. (24), koji je preminuo danas u Leskovcu. On je inače bio sportista i jedno vreme je radio kao obezbeđenje. Lekari nisu mogli ni da potvrde ni da demantuju vest o navodnoj progutanoj drogi, ali su naložili hitnu obdukciju.Stanovnici ovog grada šokirani su iznenadnom smrću svog mladog sugrađanina, piše Jugmedia.- Sedeo sam ispred lokala. Naišao je dečko koga znam iz grada, njega i njegovu devojku. Kaže da je došao da u lokalu pored mog kupi cveće, jer je sutra pobratim na svadbi, a došao je kod mene i neki telefon da pogleda.- Seo je ispred lokala i odjednom poče da se trese, govoreći da mu je teško. Cvećarka mu je donela vodu i šećer, ali on je dobio napad i poče da se guši - kaže Mitrović, vlasnik radnje "Kris mobil“ u Ulici Moše Pijade u centru Leskovca.Oborili su ga na zemlju.- Otvorio sam mu usta u pokušaju da sprečim gušenje, ali me je ujeo, pa smo mu usta otvorili kašicom. Počeo je da diše i disao dok Hitna pomoć nije došla. Stigla mu je devojka, prepoznao je i poljubio, pa je opet dobio napad panike - kaže ovaj očevidac.Kada je stigla lekarska ekipa, Mitrović im je pomogao da ga uvedu u vozilo.- Video sam da je uključena infuzija i da on ponovo dobija napad. Mislio sam da sam mu spasao život. Sada sam šokiran - priča vlasnik radnje.Drugi očevici, koji su pričali za Jugmediju, kažu da su videli kako je M.Z. "progutao neku kesicu, napravio dva do tri koraka i srušio se kao sveća“. Međutim, čovek koji je pokušao da mu spase život kaže da ne zna da je imao takav porok.On je u Urgentni centar doveden bez znakova disanja i bez rada srca.- Lekari su sve učinili na njegovoj reanimaciji, ali, nažalost, nisu uspeli da ga vrate u život - kaže u izjavi za Jugmediju Aleksandar Stojanović, pomoćnik direktora bolnice.