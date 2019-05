Novosti Online | 03. maj 2019. 16:12 | Komentara: 0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su I.N.(19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, razbojništvo i više teških krađa.Sumnja se da je on, 29. aprila ove godine, u Ulici Vladimira Tomanovića ubo nožem sedamnaestogodišnjeg mladića u predelu grudnog koša, navodi se u saopštenju policije.Takođe, kako se sumnja, I.N. je tokom marta i aprila, na teritoriji Voždovca i Vračara, izvršio razbojništvo i više teških krađa na drzak način tako što je starijim ženama otimao torbe, a jednoj oštećenoj je tom prilikom naneo teške telesne povrede.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.