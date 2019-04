Tanjug | 26. april 2019. 15:09 | Komentara: 0

Organizatori prevare sa penzijama od 2007. do 2014. godine, kojom je Republički budžet oštećen za više od 131 milion dinara, prema presudi bili su - ranije pravosnažno osuđeni Ivan Đindić i Željko Antulov, koji je radio kao referent za unos podataka u matičnu bazu podataka Fonda o prijavi i ođavi radnika na osiguranju, prijavi radnog staža i dohotka i prijavi o promeni podataka PIO fonda u filijali Beograd.





BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 20 meseci zatvora Sredoja Mirkovića, jer je zajedno sa još dvojicom ranije osuđenih učestvovao u zloupotrebama u PIO Fondu lažiranjem podataka za starosne penzije, a svoje usluge su građanima naplaćivali od 350 do 700 evra po godini staža.Ovom odlukom, koja je objavljena na sajtu suda, preinačena je prvostepena presuda iz novembra prošle godine kojom je Mirković bio osuđen na dve i po godine zatvora zbog udruživanja radi vršenja krivicnih dela i produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju.Član ove grupe postao je i Mirković, piše u presudi. Na predlog Đindića, koji je prihvatio Antulov, zajednički su stvorili plan delovanja da radi pribavljanja imovinske koristi za sebe, pripadnike organizovane kriminalne grupe i druge, licno ili preko pripadnika organizovane krimilane grupe pronalaze osiguranike, kojima nedostaje odredeni period radnog staža za sticanje prava na korišcenje starosne penzije.Zainteresovani su im plaćali 350 do 700 evra, po godini nedostajućeg staža, kako bi im okrivljeni upisali u matičnu evidenciju Republickog fonda PIO lažne podatke o ostvarenom stažu i dohotku i time im omogućili pravo na starosnu penziju.Na taj način su upisali fiktivni radni staž za 119 lica - osiguranika. Organizatori su za sebe i pripadnike organizovane kriminalne grupe pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od 182.260 evra i 4.834.000 dinara, osiguranicima primanje, odnosno isplatu penzija u ukupnom iznosu od 116.293.335,19 dinara.Budžetu Republike Srbije na ovaj način su naneli štetu od 131.738.847,43 dinara, piše u presudi.U odluci Apelacionog suda se navodi da se osnovano žalbom Mirkovićevog branioca istice da prvostepeni sud utvrđenim olakšavajućim okolnostima nije dao odgovarajući značaj (lične i porodične prilike i raniji život) niti je cenio njegovu starosnu dob, kao i protek vremena od izvršenja krivicnih dela.Po oceni Apelacionog suda sve to predstavlja naročito olakšavajuće okolnosti koje u konkretnom slučaju opravdavaju primenu instituta ublažavanje kazne, pa mu je kaznu smanjio za 10 meseci.