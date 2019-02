J. B. | 13. februar 2019. 16:16 > 20:17 |

SOMBORSKA policija danas je uhapsila M. V. (46) iz okoline Apatina, osumnjičenog za izazivanje saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Gojko Grozdanić (20) iz Prigrevice, nadomak Apatina. M. V. se sumnjiči se da je u nedelju na raskrsnici puteva Sombor - Stapar - Prigrevica, oko 3.30, upravljajući taksi vozilom marke "opel", udario ovog mladića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Taksista je, kako se sumnja, pobegao sa mesta nesreće, a policiji je, navodno, pod pritiskom mušterija koje je vodio prijavio da je našao beživotno telo mladića.



M. V. će uz krivičnu prijavu za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom u saobraćajnoj nezgodi, biti priveden tužiocu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.

Kako smo nezvanično saznali, taksista je, navodno, Gojka automobilom udario iz pravca Apatina, dok se nesrećni mladić kretao iz suprotnog pravca. On je išao iz Stapara prema kući u Prigrevicu, jer navodno nije imao novca da plati taksi i vrati se kući. Devojke koje je taksista vraćao u Apatin, primetivši da se nešto čudno nalazi na putu, zamolile su ga da zaustavi auto i da vide o čemu je reč. Međutim, on im je navodno rekao da je to neki - džak. Devojke su bile uporne, pa su pozvali policiju, saznajemo iz naših izvora.

Vozači koji su tog maglovitog dana prolazili od Sombora, Stapara prema Prigrevici i Apatinu pričaju da su prolazili pored mladića koji je rukom i jaknom mahao, verovatno da ga povezu, ali nisu obraćali pažnju - i prošli su pored Gojka.

Nesrećni mladić je u subotu na nedelju bio na zabavi sa prijateljima u Staparu, a njegovo beživotno telo je pronađeno pored puta Sombor - Stapar, kod skretanja za Prigrevicu, nadomak Apatina. Ležao je u lokvi krvi sa povredama glave.



SAHRANjEN NA MESNOM GROBLjU

GOJKO Grozdanić je sahranjen u sredu na Gradskom groblju u Apatinu. Na večni počinak ispratile su ga rodbina, prijatelji i komšije.